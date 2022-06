PREFEITO

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, do Solidariedade, anunciou o que todos já previam: vai apoiar a candidatura do ex-deputado e ex-vice-governador Fábio Dantas para governador. Dantas é o candidato do Solidariedade, o mesmo partido ao qual está filiado o prefeito.

SENADOR

Quanto ao Senado, Rogério Marinho ainda vai ter que esperar mais um tempo pelo anúncio de apoio do prefeito de Mossoró. Entretanto, sabe que essa decisão não será nem para Carlos Eduardo nem para Rafael Motta.

PRESIDENTE

Causou estranheza o prefeito Allyson declarar que não apoiará candidato a presidente da República. Não era isso que o eleitor esperava. Afinal de contas, a disputa está polarizada entre Lula e Bolsonaro, apesar de sua administração haver sido beneficiada largamente pelos ministros de Bolsonaro, Rogério Marinho e Fábio Faria.

SENADO

O deputado Rafael Motta, pré-candidato a senador, ainda espera o apoio do PT a sua candidatura, depois da decisão do TSE em proibir coligação entre candidatos que fazem parte de federação política diferente. O PDT não está federado a nenhum partido, mas o PDB, de Rafael, foi quem indicou o candidato a vice-presidente de Lula.

PSDB

Em nível regional, o deputado Ezequiel Ferreira, o presidente estadual do PSDB, deverá anunciar a Federação com o Cidadania, no Rio Grande do Norte. A Federação está formalizada nacionalmente, mas deve ser constituída nos estados.

ESTRADAS

A governadora Fátima Bezerra assinou atos de autorização, no valor de R$ 50 milhões, para recuperação de 16 trechos críticos de rodovias estaduais. São seis no Seridó, oito no Agreste e dois no Oeste.

EZEQUIEL

Em entrevista à FM 98, Fábio Dantas, pré-candidato a governador do estado, declarou admitir que o deputado Ezequiel Ferreira está definido com a candidatura à reeleição de Fátima Bezerra. É questão de coerência, pois Ezequiel faz parte do atual governo desde o seu início, concluiu.

CENTRÃO

O presidente Bolsonaro sabe que medidas aumentando o valor do Auxílio Brasil e ampliação de programas sociais como o Vale Gás e subsídio aos caminhoneiros não podem ser adotadas em ano eleitoral. Contudo, aposta no Centrão para que essas medidas sejam aprovadas por meio de emenda à Constituição.

ORÇAMENTO

Texto apresentado nesta segunda-feira, 27, garante o domínio do presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), sobre R$ 19 bilhões em emendas, conforme o Estadão revelou, e inclui outras propostas para aumentar gastos de interesse dos deputados e senadores sem interferência de quem for eleito presidente da República em outubro.

MORO

No Paraná, o ex-ministro Sérgio Moro ultrapassa o senador Álvaro Dias nas pesquisas para o Senado, divulgada ontem, pela Real Time Big Data. Moro aparece com 30% dos votos e Álvaro com 23% das intenções de voto. O levantamento está registrado com o número PR-06518/2022.