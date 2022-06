VISITAS

Os pré-candidatos ao Senado, Carlos Eduardo e Rafael Motta encontram-se em Mossoró, mantendo contatos com lideranças locais em busca de votos para suas candidaturas. Estiveram reunidos com a ex-deputado Sandra Rosado e com a vereadora Larissa Rosado, que também disputarão cargos eletivos nas eleições de 2022.

FREDERICO

O deputado Rafael Motta estava acompanhado do ex-deputado Frederico Rosado, hoje residente em Natal, enquanto Carlos Eduardo veio com assessores de campanha responsáveis pelas articulações que desenvolve. Rafael assegurou que sua candidatura é irreversível e Carlos Eduardo diz-se animado com as perspectivas de eleição.

IRREVERSIBILIDADE

Rafael Motta informou que o PSB não integra a federação com o PT no Rio Grande do Norte. Em nível nacional, Geraldo Alckmin (PSB) é o pré-candidato a vice-presidente na chapa de Lula. “A nossa pré-candidatura ao Senado segue firme, assegurou.

APOIO

A deputada federal Natália Bonavides (PT) declarou seu apoio ao pré-candidato ao Senado, Carlos Eduardo, em entrevista concedida ao jornalista Saulo Vale. “A gente teve todas as divergências debatidas não só dentro do partido, no encontro de tática, mas publicamente. Agora, teve uma decisão tomada. É a decisão do partido”, disse.

AFASTAMENTO

Pré-candidata a deputado estadual, a vereadora Larissa Rosado despediu-se hoje, temporariamente, do programa FM 7 Horas, que apresenta diariamente na FM93 e na Nossa TV, conforme determina a lei eleitoral.

MODIFICAÇÕES

Com o afastamento de Larissa, até o mês de outubro, o radialista Edmundo Torres assumirá o FM 7 Horas e o jornalista Will Vicente integrará a bancada de apresentação do Observador Político, a partir da próxima segunda-feira.

PSDB

O PSDB do Rio Grande do Norte deverá apresentar candidatos tão somente à Assembleia Legislativa. Sem candidatos a deputado federal, governador do estado e senador, o partido não terá candidatos oficiais a esses cargos, limitando-se à nominata que concorrerá à Assembleia Legislativa.

HORÁRIO ELEITORAL

O presidente estadual do PSDB, deputado Ezequiel Ferreira, havia sinalizado antes que a tendência do partido era não fechar questão sobre o apoio a candidatos a cargos majoritários. E que a distribuição do horário eleitoral seria decidida pela maioria dos seus candidatos. Agora, ao que parece, não cederá esse espaço a nenhum outro partido.

CASTRAÇÃO

Após toda a repercussão do caso da menina de 11 anos que inicialmente teve direito ao aborto negado após estupro, o Senador Styvenson Valentim publicou em sua conta no Instagram sobre o seu Projeto de Lei que prevê castração química para estupradores.

AGRICULTURA

A 1ª Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária (FENAFES) – realizada em Natal (RN), de 15 a 19 de junho no Centro de Convenções apresentou faturamento bruto contabilizado nos estandes e na vila gastronômica superior a R$ 600 mil entre produtos frescos, beneficiados, alimentos processados e prontos para consumo.

ENTENDIMENTO

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do SPF Alexandre de Moraes conversaram a portas fechadas na quarta (22) em uma sala na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em jantar que Lira fez em homenagem ao ministro do STF Gilmar Mendes, que celebra os 20 anos de sua indicação para a corte.

PESQUISA

A 100 dias do primeiro turno das eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 19 pontos de vantagem à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), marcando 47% das intenções de voto no primeiro turno, no cenário estimulado. O chefe do Executivo tem 28%. Os resultados são da pesquisa Datafolha divulgada ontem, quinta-feira, 23.