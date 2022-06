EXIBIÇÃO

O Ministério Público Estadual proibiu o prefeito Allyson Bezerra de discursar durantes os intervalos das apresentações musicais do Mossoró Cidade Junina. O prefeito assumiu a festa em todos os sentidos, chegando a se apresentar como cantor nos palcos do evento.

COLIGAÇÕES

O TSE vetou a possibilidade da criação de uma coligação para o cargo de governador e outra diferente para o cargo de senador. A decisão veda a possibilidade do PT, PDT e PSB no RN se unirem para apoio à um nome comum para governador, porém formando simultaneamente coligações distintas para concorrer ao Senado Federal.

REPERCUSSÃO

No Rio Grande do Norte, a dificuldade maior será em relação às candidaturas ao Senado dos pré-candidatos Carlos Eduardo Alves e Rafael Motta. A coligação do PT, PCdoB e PV não poderá apoiar dois candidatos ao Senado. Além do mais, CEA não apoia o candidato a presidente da República da coligação, mas defende o nome de Ciro Gomes

CAMPANHA

O deputado Rafael Motta reafirmou em suas redes sociais sua pré-candidatura. “A nossa pré-candidatura ao Senado segue firme, baseada no princípio da autonomia partidária”. O mesmo aconteceu com Carlos Eduardo, que segue em frente, cada vez mais alinhado ao discurso petista.

PRECONCEITO

O deputado estadual Michel Diniz (Solidariedade) que assumiu o cargo com a licença do titular Kelps Lima, pronunciou discurso de preconceito e ódio contra o movimento LGTB+. O próprio partido ao qual está filiado emitiu nota reprovando sua atitude, associando-se a outras entidades, como a OAB/RN.

SOLIDARIEDADE

O partido divulgou nota afirmando que “não concorda nem possui entre suas atividades posições de cunho de preconceito ou discriminação de qualquer forma. “Muito pelo contrário, o partido é formado sob a base de que todos devem e podem encontrar na agremiação uma plataforma para discutir e defender suas ideias com tolerância e respeito”.

TROCA

A campanha da governadora Fátima Bezerra à reeleição substituiu o secretário Raimundo Alves Júnior por Adriano Gadelha, atualmente assessor do senador Jean Paul, na coordenação. Pelo cargo que ocupa, Alves ficou impedido legalmente de exercer essa coordenadoria.

EXPLICAÇÕES

O candidato a governador pela oposição, Fábio Dantas, não conseguiu convencer seus aliados sobre sua ausência nas últimas manifestações ao presidente Bolsonaro, na última sexta-feira (16). Pode, inclusive, ter perdidos alguns valiosos votos de bolsonaristas locais.

APOIO

O partido verde enfrenta crise com seus deputados estaduais que não concordaram com a decisão em apoiar o pré-candidato a senador, Carlos Eduardo. Entre os insatisfeitos estão George Soares, Vivaldo Costa, Hermano Morais e Eudiane Macedo, que não participaram da reunião e divergem da decisão adotada pelo PV.

EXAGERO

Vez por outra, ocupantes de cargos públicos emitem opiniões estapafúrdias. O presidente Bolsonaro exagerou ao afirmar que que Jesus Cristo “não comprou uma pistola porque não tinha” na época. Para Cristo, a palavra era o suficiente para cumprir sua missão aqui na terra.

CPI

O presidente Bolsonaro pediu para que seus aliados na Câmara dos Deputados instalassem uma CPI para investigar os dirigentes da Petrobras. Foi surpreendido com a possibilidade de uma CPI, no Senado, para investigar atividades no Ministério da Educação.

COMPROVAÇÃO

Desde a operação Lava Jato que, no Brasil, vem sendo adotado nos julgamentos, o entendimento do então ministro Joaquim Barbosa, a chamada Teoria do Domínio do Fato. Nessa teoria, o autor não é somente aquele que executa o crime, mas é também aquele que tem o poder de decisão sobre a realização do fato típico e utiliza-se de outrem para executá-lo.