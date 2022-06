PRESIDENTES

Lula e Bolsonaro estiveram medindo forças em Natal. Enquanto o primeiro reuniu governadores do nordeste e visitou Feira de Agricultura Familiar, o segundo promoveu a sua já famosa motociata e participou do lançamento de projeto do seu governo, Internet Brasil.

PRESENÇAS

Dois dos candidatos ao Senado pelo RN acompanharam os candidatos a presidente da República, em Natal, durante todo o tempo em que permaneceram em Natal. Rogério Marinho ficou com Bolsonaro e Rafael Motta com Lula. Carlos Eduardo, apoiador de Ciro Gomes, manteve distância, mesmo recebendo o apoio do PT para sua candidatura.

ÁLVARO

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, foi pessoalmente agradecer ao presidente Bolsonaro os investimentos viabilizados pelo seu governo na cidade que dirige. E pediu mais ajuda para sua administração, falando sobre a perspectiva de abertura de um hospital municipal. Outros prefeitos não souberam aproveitar a oportunidade.

GASOLINA

A governadora Fátima Bezerra aproveitou para tirar uma casquinha com Bolsonaro, perguntando em suas redes sociais, “sabe quem veio junto com Bolsonaro à Natal? Mais um aumento no preço da gasolina e do diesel”.

IRRITAÇÃO

Aliás, o presidente Bolsonaro perdeu as estribeiras em relação à Petrobras, chegando mesmo a pedir uma CPI para investigar o comportamento da empresa em relação aos constantes aumentos de preços nos combustíveis. Ninguém melhor que o presidente sabe que, em uma CPI, só se sabe como começa, nunca como termina.

ELEIÇÕES

Está muito claro que a violenta reação do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados no Congresso ao reajuste dos combustíveis tem um componente eleitoral muito forte. A Petrobras, por determinação estatutária e legal não pode represar seus preços se isso significar perdas aos acionistas.

GERAL

Os presidentes da Câmara e do Senado já estavam fazendo coro com Bolsonaro nas críticas feitas à Petrobras. Ontem, foi a vez do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, indicação do presidente Bolsonaro, entrar no rol da cobrança das explicações sobre aumento no preço dos combustíveis. A resposta é muito fácil. GARUPA

Para quem duvidava que um dos motivos da visita de Bolsonaro à Natal era impulsionar a candidatura de Rogério Marinho, viu o presidente colocar o senadorável na garupa de sua moto, onde percorreu vários quilômetros de ruas na capital do estado.

MULHERES

Os candidatos Lula da Silva e Jair Bolsonaro investindo pesado na divulgação da imagem de suas esposas, Janja e Michele com o objetivo de aumentarem a popularidade junto ao voto feminino. Segundo as últimas pesquisas, Lula está à frente dessa preferência, mas essa posição já pertenceu a Bolsonaro que quer reconquistar o espaço.

MANDANTE

A Polícia Federal foi precipitada ao informar em nota oficial divulgada nesta sexta-feira que os suspeitos de assassinar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips agiram sozinhos. As investigações indicariam que não há “mandante nem organização criminosa por trás do delito”.