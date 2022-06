DEFINIÇÃO

Às vésperas da visita do ex-presidente Lula à Natal, o pré-candidato a senador da coligação PT, PCdoB e PV confirmou seu apoio à candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. A declaração aconteceu em reunião do PDT, em Fortaleza, com a presença de Ciro.

GARANTIA

Em seu pronunciamento, na reunião do PDT, em Fortaleza, Carlos Eduardo foi bastante incisivo ao afirmar que “Lá, a Governadora (PT) sabe desde o início; o palanque de Ciro está garantido no Rio Grande do Norte”, reafirmou.

BEST SELLER

O livro do empresário natalense Paulo de Paula, “Eu sou, eu posso”, encontra-se na relação dos mais vendidos da revista Veja, com apenas uma semana depois de lançado pela editora Gente. Está na sétima posição dos livros mais vendidos entre os de Autoajuda e Esoterismo.

VICE

A ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS), pré-candidata ao Senado, volta a ser cogitada para disputar o cargo de vice-presidente da República, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é atrair mais o eleitorado feminino, com maioria simpatizando com Lula.

COVID

A SESAP-RN adverte para nova onda da Covid-19 e recomenda o uso de máscaras em escolas públicas e em ambientes fechados. Mesmo com os contaminados referindo sintomatologia de menor intensidade, por conta da vacinação, os cuidados precisam ser retomados.

APOIO

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra reafirma que, até o momento, tem apenas duas candidaturas definidas, a do vereador Lawrence Amorim a deputado federal e a do ex-vereador soldado Jadson a deputado estadual. Nada sobre Fábio Dantas nem Rogério Marinho.

ADIANTAMENTO

Passado o período de pagamento de salários em atraso, a governadora Fátima Bezerra antecipou os salários referentes ao mês de junho, iniciando o depósito no dia de ontem, 15 de junho, para 80% do funcionalismo estadual.

ENTREVISTA

A assessoria do ex-presidente Lula comunicou que os jornalistas não credenciados não terão acesso ao candidato quando da sua visita à Feira Nordestina de Agricultura Familiar no Centro de Convenções. Entrevista coletiva acontecerá após esse evento.

BOLSONARO

Amanhã será a vez do presidente Jair Bolsonaro (PL) chegar à Natal. Virá para uma cerimônia do programa Internet Brasil, do Ministério das Comunicações, oferecendo acesso gratuito à internet aos alunos com famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

PARNAMIRIM

O deputado estadual Michel Diniz (SDD), em exercício do cargo em virtude da licença do deputado Kelps Lima, tem sua base eleitoral principal na cidade de Parnamirim, terceiro maior colégio eleitoral do estado e que estava sem representante por mais de três anos.