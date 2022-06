AGRIPINO

O ex-senador José Agripino esteve no programa Repórter 98, sendo entrevistado pelos jornalistas Felinto Rodrigues Filho, Thiago Rebolo e Alexandre Mulatinho abordando vários aspectos políticos da atualidade.

FUTURO

José Agripino considera que o União Brasil será um dos partidos mais fortes do país, com a eleição de mais de sessenta deputados federais, quatro governadores de estado e, quem sabe com um futuro forte candidato a presidente da República, Antônio Carlos Magalhães Neto.

ESTADO

No Rio Grande do Norte, nas eleições deste ano, projeta a eleição de dois deputados federais e de três estaduais, com possibilidade da eleição de um quarto representante, uma bancada que terá condições de influir nas decisões político-administrativas do governador eleito ou reeleito.

DEFINIÇÃO

Agripino confirmou que os candidatos a cargos legislativos estão livres para a escolha dos candidatos a governador e a senador, ua vez que o União Brasil não apresentará candidatura própria. O horário eleitoral gratuito irá para o partido que for definido pela maioria dos que disputarão esses cargos eletivos.

BENES

O deputado federal Benes Leocádio, candidato à reeleição, desmentiu a possibilidade de disputar o cargo de vice-governador ou de suplente de senador. Não sabe a origem desses comentários e reafirma sua candidatura à reeleição à Câmara dos Deputados.

STYVENSON

Em seu estilo conhecido pelos eleitores, o senador Styvenson Valentim declarou não aceitar pressão para definir uma possível candidatura ao governo do estado. Defino no dia que quiser, quando julgar a ocasião mais oportuna.

MUDANÇA

O senador Styvenson foi mais além, advertindo aos correligionários do Podemos que mudará de partido se continuar esse tipo de pressão. Não deseja apoiar outros nomes ao governo, por “ser difícil estar no meio onde há rasteira e falsidade. Eu pelo menos não sacaeio ninguém.”.

FOME

Os mossoroenses precisam at3nder ao apelo do padre Flávio Fortes de Melo para uma campanha de combate à fome em Mossoró. Pe. Flávio sugeriu ao prefeito Allyson que convocasse a própria Igreja, clubes de serviços, entidades de classe com esse objetivo.

DROGAS

A convocação do padre Flávio ao prefeito a;llyson aconteceu em cerimonia religiosa na Igreja de São Vicente. Na mesma ocasião, disse não querer, em futuro próximo, olhar para o patamar da referida igreja e ver o seu pátio transformado em um grande pátio de usuários de crack.+

TSE

O ministro do STF, Alexandra de Moraes, foi eleito, ontem, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com o ministro Ricardo Lewandoski confirmado na vice-presidência do Tribunal. Espera-se aumento de intensidade nos bombardeios do presidente Bolsonaro contra o TSE.