AVANTE

A crise instalada no partido Avante, diretório do Rio Grande do Norte, vai afetar a eleição dos candidatos nas eleições proporcionais. O ex-presidente, vereador Ranieri Barbosa, impedido de continuar na presidência do partido, irá à justiça para conseguir mudança partidária, o que não será difícil.

RODOVIAS

Depois da RN 117, ligando Mossoró à Governador Dix-sept Rosado, ser denominada Dr. Milton Marques de Medeiros, por proposição da deputada Isolda Dantas, o deputado Hermano Morais apresentará proposta à Assembleia Legislativa denominando de Wilma Faria, a RN-023, ligando João Câmara à Jardim de Angicos.

SINTONIA

A governadora Fátima Bezerra e o deputado Ezequiel Ferreira mostraram sintonia política em evento público, em comemoração ao s130 anos do Ministério Público do RN, onde os dois foram homenageados. Sentados lado a lado, conversaram bastante, mostrando-se bastante descontraídos.

DECLARAÇÃO

Não é apenas do prefeito Allyson Bezerra que o candidato a governador Fábio Dantas não consegue arrancar uma declaração de apoio ao seu projeto político. Assessores do presidente Bolsonaro já adiantaram que a agenda do presidente, no próximo dia 17, será institucional, sem posicionamento sobre a sucessão estadual.

CEA

Por falar em institucional, o candidato a senador, Carlos Eduardo Alves, não participará de todos os eventos do ex-presidente Lula em Natal na próxima quinta-feira, limitando-se ao encontro no Centro de Convenções. CEA já declarou que, com Lula participaria de “ações institucionais”, mas não de eventos de campanha.

RAFAEL

Isso acontecendo, abrirá espaço para que Rafael Motta (PSB), outro pré-candidato a senador, fique à vontade para circular como o candidato a senador de Lula. A situação estará ainda melhor para Rafael com a presença do pré-candidato a vice Geraldo Alkmin, também do PSB, que trabalha nesse sentido.

DESAFIO

Não fica bem para o senador Styvenson Valentim declarar que aguarda a conclusão de documento sobre as finanças do estado para decidir sobre sua possível candidatura a governador. Somente depois da apresentação desse relatório tomará posição em relação ao assunto.

GASOLINA

O governo federal não tem conseguido controlar o preço dos combustíveis e também não existe qualquer perspectiva nesse sentido. Enquanto se preocupa com a administração da Petrobras, o presidente Bolsonaro foi advertido da possibilidade de escassez no fornecimento do óleo diesel, nos próximos meses.

PREÇO

A alta nos preços dos combustíveis é um acontecimento mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, o preço do litro está sendo comercializado a U$ 4,96, cerca de R$ 22,27. Em alguns estados, como a Califórnia, Idaho, Pensilvânia e Ohio, a gasolina chegou nos US$ 5,00, equivalente a R$ 22,45.

EMPOBRECIMENTO

Segundo dados divulgados pelo IBGE, os brasileiros estão mais pobres. A renda per capita do país, em 2021, atingiu R$ 1.353,00, o menor valor nos últimos dez anos. Na mesma pesquisa, o tamanho da desigualdade; o grupo formado pelo 1% mais rico ganha 38,4 vezes mais do que 50% dos brasileiros.