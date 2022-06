SAÚDE

O prefeito Allyson precisa ser alertado a situação de penúria para onde caminha a saúde em Mossoró. As UPAs estão desabastecidas e, em algumas UVSs, as consultas estão sendo marcadas com até dez dias para frente. Isso sem falar na fila de cirurgias eletivas que cresce a cada dia que passa.

REGULAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde Público (Sesap) deu início, ontem, ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, PROADI-SUS, para o Fortalecimento das áreas de regulação e apoio à contratualização nas Secretarias Estaduais de Saúde.

JUDICIALIZAÇÃO

O vereador Pablo Aires, que faz oposição ao prefeito mossoroense Allyson Bezerra na Câmara Municipal, anunciou que vai judicializar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023. Quer modificar a emenda que limita a 30% o envio de emendas impositivas às instituições e ONGS. Defende 50% para a saúde e 50% de livre indicação.

MÁSCARAS

Diante do crescimento de contaminados pela Covid-19 no RN, a Sesap recomenda o retorno no uso da máscara em locais fechados, incluindo serviços de saúde, escolas, transporte coletivo e ambientes de trabalho. Em Mossoró, é grande o número de pessoas com teste positivo para a doença, embora com sintomas leves, graças à vacinação que foi realizada.

SLOGAN

Agora Correligionário, o pré-candidato a senador Carlos Eduardo Alves (PDT) apropriou-se do mesmo slogan usado por Fátima Bezerra (PT), na campanha de 2018. Àquela época os dois eram adversários e a coligação de Fátima foi chamada “Do Lado Certo”. Carlos está usando “Você Do Lado Certo”.

EMPREGOS

Em 2022, o Rio Grande do Norte registrou aumento de 0,36% na soma de empregos criados, abaixo da média do país que foi de 0,48%, e também do Nordeste, que ficou em 0,454%. Em todo o estado, segundo o Cadastro geral de Empregados e Desempregados, em nosso estado foram registradas 196.966 novas vagas.

DEFESA

O padre Antônio Murilo de Paiva, de Parnamirim, defendeu o padre Júlio Cézar Cavalcante, afastado pela Arquidiocese de Natal, após divulgação de envolvimento em escândalo. “Padre Júlio deveria ser perdoado porque já se confessou e se arrependeu do que fez, assim como os outros envolvidos.”

PRESIDENCIÁVEIS

O ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro estão com visitas agendadas no Rio Grande do Norte. Lula chegará no dia 16 de junho, dia de Corpus Christi, feriado religioso nacional. Bolsonaro chegará no dia seguinte, dia 17 de junho.

MORO

O ex-ministro Sérgio Moro será candidato a deputado federal e a esposa Rosângela Wolff Moro a deputada estadual pelo Paraná. A decisão foi tomada depois de o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) rejeitar sua transferência do domicílio eleitoral para São Paulo.

SALÁRIO

Segundo reportagem publicada pelo jornal O Globo, o total de profissionais brasileiros que ganham salário mínimo era de 27,6% dos trabalhadores no último trimestre de 2015 e foi a 30,09% em 2018. No primeiro semestre de 2022, esse número de formais e informais chegou a 38,22% do total da força ocupada.