SENADO

O ex-ministro Rogério Marinho tem procurado o apoio do prefeito Allyson Bezerra a sua candidatura ao Senado. Esteve por diversas vezes em Mossoró, quando ministro, viabilizando recursos para Mossoró. Como pré-candidato, voltou buscando apoio para seu projeto pessoal e para a candidatura de Fábio Dantas a governador.

ESTRATÉGIA

Oficializado como candidato a senador na coligação que tem a governadora Fátima Bezerra como candidata à reeleição, o ex-prefeito Carlos Eduardo, até o momento, não procurou apoio dos que fazem oposição ao prefeito de Mossoró, nem mesmo os que apoiam a união de forças do PT, MDB, PCdoB e outras legendas aliadas a esse projeto político.

PINGO

Depois do sucesso obtido com a abertura da Mossoró Cidade Junina, com o evento Pingo da Mei Dia ocupando todos os espaços possíveis e imaginários, o poder público e o empresariado local procuram garantir a obtenção de dividendos até o último dia dos festejos juninos.

PACIÊNCIA

Ao exercitar a paciência em torno do apoio do prefeito Allyson a sua candidatura ao governo do estado, Fábio Dantas tem dito aos amigos que não está preocupado. Imagina ser impossível o apoio do prefeito à candidatura de Fátima Bezerra, que tem o apoio dos seus adversários em nível de Mossoró.

REVELAÇÃO

O deputado Benes Leocádio não aceita ser o pivô da briga entre os Alves. E revela que, em eleição anterior, foi chamado por Garibaldi Alves que pediu que ele não votasse em Henrique para deputado federal, sugerindo-lhe o nome de Nélio Dias. Sendo assim, foi Garibaldi quem traiu primeiro.

MÁSCARAS

Preocupada com o aumento do número de casos de Covid a Vigilância Sanitária está fazendo mobilização em todos os municípios sobre a importância da testagem em sintomáticos, atualização na vacinação e uso de máscaras, distanciamento e higienização das mãos quando em ambientes fechados.

COMENTÁRIOS

O jornalista Alex Medeiros, na Tribuna do Norte, faz dois comentários sobre o Pingo da Mei Dia:

“Ciúme

Duas fontes do PT (tenho várias) reconhecem que o núcleo duro do governo sentiu o golpe nas imagens do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, ao lado de Fábio Dantas e Rogério Marinho no evento que parou Mossoró no sábado.

Mossoró

Até parece que havia um barnabé-militante de plantão acompanhando a dispersão do Pingo da Mei Dia. O decreto exigindo de novo a famigerada máscara foi feito horas após a festa. E vai conter as futuras aglomerações.”