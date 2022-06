LESTE-OESTE

A rodovia Leste-Oeste, depois denominada Dix-neuf Rosado, foi um projeto de Laíre Rosado quando deputado estadual. O governador Geraldo Melo concordou com a iniciativa e determinou a construção dessa via de acesso à avenida Francisco Mota e BR 110.

PROJETO

O projeto inicial dessa rodovia cruzava o Campus da Universidade, passava pelo Abatedouro Frigorífico de Mossoró e concluía na BR 304, no KM 5 em direção à Natal. Terminado o governo Geraldo Melo, seu sucessor não deu continuidade, deixando de finalizar o projeto em sua totalidade.

FÁTIMA

Mais de 30 anos depois, a rodovia Dix-neuf Rosado foi totalmente recuperada pela governadora Fátima Bezerra, que veio a Mossoró para a solenidade de entrega das obras ali realizadas. Agora, é preciso que nossos deputados estaduais reivindiquem ao governo a conclusão do projeto em sua totalidade.

MULHERES

Pela primeira vez na história, as mulheres formam maioria entre os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Composto por sete representantes, hoje funciona com cinco mulheres ocupando a titularidade de juiz e duas como suplentes.

CALAMIDADE

O presidente Bolsonaro poderá decretar estado de emergência no Brasil, por conta das dificuldades encontradas na área econômica. Por conta da crise, o ministro Paulo Guedes poderá ser afastado do cargo, como satisfação do governo à população.

PREÇOS

O decreto de calamidade teria como base os efeitos da guerra da Ucrânia sobre a escassez do diesel e de insumos para a produção agrícola. Seria uma forma de permitir romper o teto de gastos e flexibilizar o uso de verbas públicas para distribuir benesses em meio à campanha eleitoral. Entretanto, esse decreto teria que ser aprovado pelo Congresso nacional.

CANDIDATURA

A possibilidade da candidatura do deputado Rafael Motta (PSB) ao Senado, foi motivo de discussão entre o ex-presidente Lula (PT), Geraldo Alkmin (PSB) e Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB. Por sua vez, Rafael pediu aos seus apoiadores que não assumam compromissos para deputado federal, até que tudo esteja resolvido.

BOLSONARO

O presidente da República retorno ao Rio Grande do Norte, no próximo dia 17, acompanhado do ministro Fábio Faria. Vem instalar o programa Internet Brasil, em Natal e aproveita para dar uma mãozinha à candidatura do ex-ministro Rogério Marinho, candidato a senador, em oposição ao sitema da go vernadora Fátima Bezerra.

TURISMO

A vereadora natalense Nina Sousa quer reabrir o Farol de Areia Preta para visitas tirísticas. O Farol foi inaugurado em 1951 e possui uma torre de concreto de 37 metros de altura e uma escadaria em espiral com 151 degraus. A ideia é atrair natalenses e turistas, além de gerar empregos.

IPESP

No pesquisa Ipesp, que será divulgada na manhã de hoje, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente na corrida presidencial, com 45% das intenções de voto na pesquisa estimulada —quando é apresentada uma lista com os nomes dos pré-candidatos. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, é o segundo, com 34%.