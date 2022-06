PREJUÍZO

É possível que a candidatura do deputado Rafael Motta ao Senado prejudique a de Carlos Eduardo, oficializado como candidato da coligação do PT. A situação, entretanto, só trará benefícios para a reeleição de Fátima Bezerra que terá ou palanque para robustecer sua candidatura.

OPÇÃO

Fátima Bezerra terá que fazer a opção entre fortalecer sua candidatura em troca do enfraquecimento da Carlos Eduardo para senador. Os aliados mais ortodoxos cobram que, até o momento, o candidato de Fátima ao Sendo declara seu apoio a Ciro Gomes para presidência da República.

LULA

Rafael Motta pertence aos quadros do PSB. O candidato a vice-presidente de Lula, Geraldo Alkmin está no mesmo partido. Existe uma costura política em Brasília para que o ex-presidente não interfira na decisão local em disputar o Senado. Rogério Marinho torce para que isso aconteça.

VINCULAÇÃO

Em todo o país, o eleitor votará em candidatos de diferentes partidos, pouco importando na indicação partidária de cada um. Haverá votos para Fátima e Rogério, Fábio Dantas e Rafael Motta, com escolhas também extemporâneas e votos em Fábio e Lula e, até mesmo, em Bolsonaro e Fátima.

NOMEAÇÃO

A nomeação da enfermeira Saudade Azevedo pela governadora Fátima Bezerra não teve nenhuma interferência da ex-prefeita Rosalba Ciarlini. Teve mais a ver com as indicações de Carlos Eduardo e da vereadora Larissa Rosado.

DEMISSÃO

Não deveria ser surpresa a demissão da secretária municipal em Natal de Andrea Ramalho, esposa de Carlos Eduardo Alves. No instante do afastamento político de CEA do prefeito Álvaro Dias, a iniciativa do afastamento deveria ser da própria secretária, que ocupava esse cargo de confiança.

IMÓVEIS

O Ministério Público atribuiu ao presidente Lula a propriedade de um Triplex , em Guarujá ((SP), no valor estimado em R$ 2,2 milhões. Agora, é o senador Flávio Bolsonaro quem tem que se explicar e justificar a renda para a compra de um imóvel, em Brasília, no valor de R$ 6 milhões.

DESEMBARGOES

O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte elegeu os desembargadores Cornélio Alves e Expedito Ferreira como dirigentes para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RN) para o biênio 2022-2024. Os dois exerceram o cargo de juiz na Comarca de Mossoró.

HINO

O deputado estadual Kelps Lima propôs nova versão do Hino Oficial do RN em forró. Com isso, o hino ficará mais conhecido em todo o estado; “gravamos uma versão especial em formato de forró e vamos fazer um apelo, neste período de São João, às rádios do Rio Grande do Norte para que a veiculem na programação”, declarou.

COMBUSTÍVEIS

Há sinais de novo aumento no preço dos combustíveis pela frente. A Petrobras comenta que há 82 dias os preços estão congelados nas refinarias e o preço do litro da gasolina já mantém uma diferença de 13% em relação aos preços internacionais.