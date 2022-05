VACINAÇÃO

A Secretaria Municipal da Saúde informa que, neste sábado (21), haverá equipes de vacinação na Unidade Básica de Saúde Maria Soares e no Partage Shopping Mossoró. Na UBS, das 8h às 16h e no shopping, das 10h às 18h.

FEDERAÇÃO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, por unanimidade, mais dois pedidos de federação partidária: o PSDB e o Partido Cidadania passam a integrar a Federação PSDB Cidadania; e os PSOL e Rede Sustentabilidade (Rede) passam a compor a Federação PSOL Rede.

SENADO

A candidatura de Rafael Motta ao Senado tornou mais competitiva a disputa pelo cargo. Por se constituir em fato novo, a curiosidade é saber quem sairá perdendo com sua decisão, Rogério Marinho ou Carlos Eduardo.

SEMELHANÇA

A ex-deputada estadual Márcia Maia, pré-candidata a deputada federal pelo partido Republicanos, comparou o governo de sua mãe, Wilma de Faria, ao atual, da governadora Fátima Bezerra (PT). As duas gestões têm um “perfil muito parecido”, afirmou.

MORTALIDADE

Em cinco anos, mortalidade materna aumenta 40,12% no Rio Grande do Norte. Segundo o Instituto Santos Dumont (ISD) do Painel do Monitoramento da Mortalidade Materna do Ministério da Saúde, em cinco anos, os óbitos dessa população saltaram de 942 para 1.320.

PREJUIZO

O secretário estadual de Tributação, Carlos Xavier mostra preocupação com o projeto que limita a cobrança da alíquota de ICMS para energia e combustíveis a 17%. O impacto para a arrecadação do governo no RN pode chegar a R$ 1 bilhão se o projeto, aprovado na Câmara, for confirmado no Senado.

PREVIDÊNCIA

A oposição insiste em negar o mérito da governadora Fátima ao pagar quatro folhas de pessoal deixados pelo governo anterior, cerca de R$ 2 bilhões. E mais, Robinson e Rosalba lançaram mão do fundo estadual de previdência, cerca de R$ 1 bilhão (corrigidos).

BURACO – Era tão grande o buraco, alegam os petistas, que além de quatro folhas devorou um bi (corrigidos) garfados do fundo de previdência e o dinheiro, à época, da repatriação de dólares.

CARNATAL

A Destaque está vendendo o Carnatal. A negociação milionária está movimentando o mundo do show business do Nordeste. Informações oficiais revelam que Xandy Avião e a Luan Promoções serão os novos donos da maior micareta fora de época do Brasil.

BLOQUEIO

O Governo Bolsonaro (PL) comunicou às universidades e institutos federais, na noite desta sexta-feira (27), por meio do Sistema Integrado de Informação Financeira do Governo Federal, que irá bloquear o montante de R$ 3,23 bilhões, o que corresponde a 14,5% da dotação orçamentária do Ministério da Educação.

LOTERIA

A Caixa Econômica Federal inicia hoje, sábado, o sorteio de sua nova loteria, a +Milionária, onde o prêmio principal será sempre de, no mínimo, R$ 10 milhões, independente da arrecadação do concurso. Os sorteios serão aos sábados, diferindo da Mega-Sena, que tem concursos realizados às quartas-feiras.

DIFICULDADES

Lula e Alkmin irão a Porto Alegre para tentar salvar a aliança local entre PSB e PT que estão em choque. O PSB quer emplacar o ex-deputado Beto Albuquerque para o governo, mas o PT não abre mão da candidatura do deputado estadual Edegar Pretto ao mesmo cargo.

COVID

A média móvel de novos casos de Covid-19 teve um aumento de 82,4% no Brasil em um mês. O indicador, que estava em 12.434 no dia 27 de abril, subiu para 22.676. A média móvel de mortes em um mês foi de 18%, passando de 100 para 118, segundo dados do Conass.

ARMAMENTO

O ex-presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso nesta sexta-feira (27) durante evento do maior grupo de lobby em defesa da posse de armas, no Texas, três dias após 19 crianças e duas professoras serem assassinadas a tiros em uma escola de ensino fundamental no mesmo estado americano.