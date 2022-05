Notas da redação

ENTREVISTA

A reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, professora Maria Cicília, será a entrevistada de hoje no programa Observador Político, transmitido pela Nossa TV e Rádio FM 93, às 12:30 de hoje. Além da inauguração da sede própria da UERN, Campus de Natal, assuntos relacionados à nossa Universidade.

PESQUISA

Datafolha divulgou resultado com 48% dos entrevistados escolhendo Lula e 27% preferindo Bolsonaro. Houve reações de todos os lados. Lulistas comemorando e Bolsonaristas desqualificando os resultados. É preciso entender que o resultado de hoje não será obrigatoriamente o da votação final.

GERALDO

Candidato a governador em 1986, faltando poucos dias para a votação, foi divulgado pesquisa que mostrava o candidato João Faustino eleito por larga margem de votos. Geraldo Melo fez pronunciamento em cadeia de rádios e confirmou; “o resultado da pesquisa está correto, mas nós vamos virar esse resultado e serei eleito governador do estado. Foi o que aconteceu.

DESPROPÓSITO

O deputado General Girão precisa controlar melhor seus pronunciamentos. Como general da reserva e deputado federal não pode declarar que todo aquele que votar em Lula é ladrão. Foi um disparate que pode estar sendo usado para atrair os votos dos bolsonaristas. Entretanto, é uma declaração irresponsável.

INVESTIMENTOS

Depois de colocar o pagamento dos funcionários estaduais em dia, a governadora Fátima Bezerra informa que terá mais recursos para investimentos. Até o final do ano, em saúde, educação e recuperação de estradas, serão aplicados cerca de R$ 200 milhões. Uma boa notícia.

SAÚDE

Os planos de saúde estão anunciando aumento de 15% nas mensalidades, a partir do próximo mês. Os usuários reclamam pelo fato desse reajuste ser superior ao índice de inflação que, nos últimos doze meses, foi de 12,13%. Nenhuma voz se ergueu contra essa decisão dos planos de saúde, nem na presidência da República nem no Congresso Nacional.

TROCA

Que a tentativa existe é fato real. Entretanto será muito difícil a proposta de militantes do partido dos trabalhadores no Rio Grande do Norte, sugerindo a troca de CEA por Rafael Motta como candidato ao Senado. Carlos Eduardo seria candidato a deputado federal, recebendo a votação do colégio eleitoral de Rafael Motta, garantindo sua eleição.

MOSSOROISMO

É visível, em Mossoró, a campanha pelo voto nos candidatos o município nas eleições de 2022. No último pleito, mais de 50% dos votos, nas eleições proporcionais, foram para candidatos de outras regiões, com esvaziamento total da força política local. Talvez os nomes apresentados, em 2018, não tenham sensibilizado os eleitores locais, que pretendem corrigir essa posição.

PRESIDÊNCIA

A senadora Simone Tebet sabe das dificuldades que enfrentará para viabilizar sua candidatura a presidente da República Logo de saída, a acomodação entre o seu partido, o MDB, com o PSDB, está sendo mais difícil do que parecia. Na maioria dos estados, a disputa para o governo do estado envolve candidatos das duas legendas, sem possibilidade de renúncia de lado a lado.

EDUARDO

No Rio Grande do Sul, dois ex-governadores, Germano Rigotto e Pedro Simon, também senador de vários mandatos, estão coordenando a campanha de Tebet. Acontece que o ex-governador Eduardo Leite, que disputou as prévias do PSDB, não renuncia à candidatura. O adversário é o deputado estadual Gabriel Souza, do MDB.