DEBATE

O pré-candidato ao Senado pelo partido da mulher brasileira, PMB, ex-deputado federal por seis mandatos, vice-prefeito de Natal e suplente de senador, Ney Lopes de Souza, lança o desafio para um debate com todos os nomes candidatos ao Senado.

AGRESSÕES

Até o momento, tanto em nível senatorial quanto em relação ao ao governo do estado, a pré-campanha tem se caracterizado pela agressão pessoal de alguns candidatos, sem a apresentação de plataforma de trabalho para o caso de vitória nas próximas eleições.

UERN NATAL

A governadora Fátima Bezerra inaugurou, ontem, a nova sede do Campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal. A solenidade será às 09:30, na Zona Norte de Natal. A obra foi iniciada ainda no governo Wilma de Faria e foi retomada após sete anos de paralização.

APOIO

Chegam informações que assessores políticos da governadora Fátima Bezerra estiveram na Assembleia Legislativa tentando convencer dois deputados estaduais da situação a se integrarem na campanha de Carlos Eduardo ao Senado. A missão não foi bem sucedida, pois os parlamentares já estavam apoiando Rafael Mota para o cargo.

BISPO

Dom Mariano Manzana, bispo da Diocese de Santa Luzia de Mossoró, foi recebido pelo Papa Francisco, no Vaticano. Participaram também do encontro o bispo de Caicó, Dom Antônio Carlos e o Arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha.

GASOLINA

O Sindipostos justificou o aumento da gasolina em Natal pelo fim das “promoções”, além da necessidade de importação de produtos que estão escassos no mercado nacional. Não houve reajuste de preços nas refinarias. Na capital do estado, alguns postos estão cobrando o litro de gasolina por até R$ 10,40. Um absurdo.

CASSAÇÃO

O deputado estadual Jacó Jácome pode perder a vaga na Assembleia para o professor Luís Carlos Noronha que, em 2018, concorreu pelo PSOL e obteve 7.847 votos, de acordo com decisão do STF e parecer da Procuradoria Geral da República.

AÇÃO

O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, entrou ontem, quarta-feira (25) com duas representações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o PT por suposta propaganda eleitoral antecipada a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As ações miram o evento promovido por centrais sindicais no Dia do Trabalhador e a conferência partidária “PSOL com Lula”.

MICHELLE

A primeira dama Michelle Bolsonaro vai participar da campanha do marido à reeleição presidencial. Assinou ficha de filiação ao PL, o mesmo partido de Jair Bolsonaro, e terá como missão principal a conquista do voto feminino. O marqueteiro da campanha quer sua presença no programa eleitoral gratuito.

BISSEXUAIS

Pesquisa do IBGE revela que, no Brasil, 2,9 milhões de pessoas de 18 anos ou mais se declaram lésbicas, gays ou bissexuais. Natal é a segunda capital do país com maior número de adultos que declaram uma dessas opções. A pesquisa mostra que 1,1% da população, 1,7 milhão de pessoas disseram não saber responder a essa questão.