CHUVA

Em Mossoró, chuva de 127,5 mm fez com que alguns habitantes usassem canoa para a locomoção entre ruas alagadas. O acumulado foi o maior registrado no período entre as cidades potiguares.

GERAL

Além de Mossoró, fortes chuvas também em Afonso Bezerra (124,6), Angicos (115), Fernando Pedrosa (105), Ielmo Marinho (104), Ipanguaçu (102) e Carnaubais (101,6). nessa terça-feira.

CONTINUIDADE

O canal Weather Channel anuncia que as chuvas continuarão até a próxima segunda-feira, com intensificação a partir da sexta-feira. Nesse período, Natal deverá ser o município a registrar a maior intensidade de chuvas.

MORO

O ex-juiz Sérgio Moro passa da condição de julgador para acusado. O juiz Charles Renaud da Justiça Federal do DF, recebeu uma ação popular impetrada por deputados do PT contra Moro cobrando indenização aos cofres públicos pela conduta do ex-juiz frente à Operação Lava Jato.

ÁLVARO

Rogério Marinho não está preocupado com a demora do prefeito Álvaro Dias em anunciar sua posição política. Tem certeza que terá o apoio de Álvaro para sua candidatura ao Senado Falta a definição para a candidatura de Fábio Dantas ao governo do estado.

SALÁRIOS

A oposição tenta desqualificar o pagamento dos salários atrasados aos servidores estaduais, alegando ser uma obrigação da governadora Fátima Bezerra. Acontece que seus antecessores não fizeram o dever de casa e a atual governadora teve que descascar o abacaxi.

REAJUSTE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) respondeu consulta formulada pelo Governo do Estado acerca da implantação do piso nacional do magistério. Pela decisão, a implantação do reajuste configura reajuste salarial.

PISO

Para o TCE, o reajuste pode ser aplicado mesmo que o ente público esteja acima dos limites de gastos com pessoal, por ser uma determinação legal, mas apenas para aqueles professores que estejam recebendo valores menores que o piso.

PRÉ-SAL

O estado do Rio Grande do Norte recebeu, ontem (24), cerca de R$ 8 milhões do governo federal pela arrecadação com o segundo leilão de excedentes da cessão onerosa. Os municípios maranhenses, por sua vez, partilham aproximadamente R$ 2 milhões.

REPASSE

Esta é a segunda parcela que a União repassa aos entes da federação em menos de uma semana. Na última sexta-feira (20), o estado do Rio Grande do Norte embolsou R$ 50,2 milhões com a primeira transferência, totalizando cerca de R$ 58 milhões.

CRIANÇAS

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, ontem (24), o projeto de lei que amplia medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica ou familiar e passa a considerar crime hediondo o assassinato de menor de 14 anos, com pena de reclusão de 12 a 30 anos.