PESQUISAS

Os presidentes do PSDB, do MDB e do Cidadania admitiram que ainda existe a possibilidade de projeto de unificando os partidos, com apresentação de uma candidatura a presidente da República representando uma terceira via.

CIRO

Enquanto isso, o pré-candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, acenou com a possibilidade de ter a senadora Simone Tebet (MS), pré-candidata do MDB, como vice em sua chapa na disputa de 2022. Para ele, Simone Tebete “não é viúva do bolsonarismo”.

APOIOS

Mesmo com seus principais dirigentes declarando que o candidato a senador pelo PT é o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, o deputado Rafael Motta insiste que boa parte do partido prefere votar em seu nome para o mesmo cargo.

NOMINATA

A impossibilidade de coligação partidária nas disputas proporcionais tem provocado grande tumulto entre os candidatos. A federação PT, PCdoB e PV que, no início, apostava na eleição de três deputados federais, está preocupada com a possibilidade da eleição de apenas um dos seus representantes.

DESCUIDO

O senador Styvenson Valentim poderá ficar de fora na lista de candidatos a cargos eletivos nas eleições deste ano. Sua filiação ao Podemos, o senador foi oficialmente filiado à legenda depois do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para candidatos que pretendem disputar as eleições em 2022.

MILHÕES

Municípios do Rio Grande do Norte deverão receber cerca de 44,22 milhões de recursos extras com sanção de lei, aprovada na noite desta quinta-feira (12), pelo Congresso Nacional. A matéria autoriza o repasse de R$ 7,6 bilhões de cessão onerosa para Estados e Municípios brasileiros.

NATÁLIA

A deputada federal Natália Bonavides (PT) utilizou de seu espaço para propaganda partidária na televisão para já adiantar que quer “tirar Bolsonaro” do poder. Recentemente, o ministro Fábio Faria foi condenado a pagar R$ 10 mil de multa por falar que iria “tirar essa governadora mentirosa”,

DENGUE

A Secretaria da Saúde de Natal declarou estado de epidemia de dengue e instalou um gabinete de crise para lidar com o problema da doença. Determinou reforço no combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e Zika.

PESQUISA

Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (13/5) pelo Ipespe mostrou que Bolsonaro oscilou positivamente 1% nas intenções de voto e chegou aos 32%, enquanto Lula se manteve estável com 44%. O Ipespe entrevistou 1.000 pessoas, por telefone, entre os dias 9 e 11 de maio.

INSS

Os servidores do INSS afirmaram ontem, quinta-feira (12), em audiência pública na Câmara dos Deputados, que o órgão vem sendo desestruturado, o que tem se refletido nas enormes filas de segurados à espera de benefícios. Atualmente, a fila para atendimento chega a 1,7 milhão de processos atrasados.