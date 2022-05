CANDIDATURAS

Até hoje, são conhecidos sete postulantes ao cargo de governador do Rio Grande do Norte; Fátima Bezerra, Fábio Dantas, Haroldo Azevedo, vereadora Clorissa Linhares, o influencer digital Wesli Dantas, Rosália Fernandes e Danniel Morais.

CANDIDATOS

Para o Senado, também estão sendo listados como pré-candidatos outros sete nomes; Rogério Marinho, Carlos Eduardo, Rafael Motta, Robério Paulino, Ney Lopes, Dario Barbosa e Shirlei Medeiros.

GUSTAVO

A governadora Fátima Bezerra designou o mossoroense Gustavo Rosado Coelho, que já ocupa a Secretaria da Infraestrutura para substituir Fernando Mineiro no programa Governo Cidadão.

FOTOGRAFIA

No lançamento da candidatura do ex-presidente Lula da Silva à presidência da República, o deputado Rafael Motta fez questão de postar fotografia ao lado de Lula e outra com o senador Jean Paul, a deputado estadual Isolda Dantas e o ex-secretário Fernando Mineiro.

PESQUISA

No final de semana, a Band RN divulgou o resultado da primeira pesquisa com o nome de Fábio Dantas, lançado pelo Solidariedade no mês passado. O Seta Instituto de Pesquisa ouviu 1.500 eleitores, entre 30.04 e 01.05. A governadora Fátima obteve 34% e Fábio 10%.

MARIELLE

A Câmara Municipal de Natal aprovou projeto de lei que passa a considerar o dia 14 de março como o “Dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres Negras, LGTBQIA+ e Periféricas.

LULA

Liderando as intenções de votos, até o momento, Lula consolidou uma aliança no campo da centro-esquerda, com PSB, PCdoB, PSOL, Rede, PV e Solidariedade. O candidato a vice-presidente, Geraldo Alkmin, diagnosticado com covid, participou de forma virtual.

INVESTIMENTOS

Investidores nacionais e estrangeiros reclamam de áreas técnicas de agências reguladoras ocupadas por indicações políticas, aumento da degradação ambiental na Amazônia e da falta de transparência na aplicação de bilhões, em emendas do relator na Câmara.

CÂMERAS

Nas sabatinas UOL/Folha realizadas nesta semana, seis dos dez pré-candidatos ao governo de São Paulo manifestaram apoio ao uso das câmeras acopladas nos uniformes dos policiais militares, como ocorre hoje.

PREJUIZO

Com a denúncia do esquema montado por pastores na distribuição de verbas do MEC, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sofreu uma baixa de quase meio bilhão, com o corte de R$ 459 milhões em recursos oriundos de emendas do chamado orçamento secreto.

CENTRÃO

O dinheiro, porém, continuou nas mãos dos políticos do Centrão, sendo remanejado para outras áreas que têm no seu comando executivos apadrinhados por aliados do grupo liderado por Ciro Nogueira (PP-PI) e Arthur Lira (PP-AL).