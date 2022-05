FÁTIMA

A governadora Fátima Bezerra encontra-se em Mossoró, desde ontem, cumprindo agenda administrativa, ao lado de secretários e lideranças políticas. Logo na chegada, declarou o apoio do governo do estado ao Mossoró Cidade Junina.

SEGURANÇA

Garantiu reforça extra na Segurança Pública durante a realização da festa e fez entrega de 10 motos que vão para a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) de Mossoró.

INVESTIMENTOS

A governadora Fátima Bezerra garantiu investimento total na área da segurança que ultrapassa o milhão de reais. Somente em diárias operacionais durante o Mossoró Cidade Junina a previ8são é de R$ 600 mil, segundo o Cel. Francisco Araújo, secretário de Segurança.

ISOLDA

A deputada estadual Isolda Dantas reafirmou ser contra a presenta de Walter Alves na chapa majoritária do PT. Faz parte de um partido que permite a divergência interna, mas lutará com toda energia que possui pelas eleições de Fátima e Lula.

VISITA

Hoje, a governadora Fátima visitará a ex-deputada federal Sandra Rosado e a vereadora Larissa Rosado, pré-candidatas a deputado federal e a deputado estadual, respectivamente.

AVENIDA

A governadora Fátima Bezerra anunciou a recuperação da Rodovia Dix-neuf Rosado, a Leste-Oeste, que liga o centro da cidade ao Alto São Manoel. As obras deverão estar concluídas em 20 dias.

VEREADORES

Depois de posar para foto com vereadores mossoroenses, o candidato Fábio Dantas constatou que o apoio estava restrito à fotografia. Os próprios edis se encarregaram de declarar que, oficialmente, nada havia ficado decidido.

PREFEITO

Fábio Dantas também não entende a demora do prefeito Allyson Bezerra em declarar apoio ao seu nome. Afinal de contas, pertencem ao mesmo partido e são opositores da governadora Fátima Bezerra.

MINISTRO

Fábio Faria poderá ser decisivo no anúncio do apoio do prefeito à candidatura de Fábio Dantas. No momento exato o ministro das Comunicações terá força bastante para cobrar o apoio de Allyson ao candidato oposicionista.

EROTISMO

Considerada uma das regiões mais conservadora do estado, o Seridó realizará o primeiro Salão Erótico do Seridó, com o sugestivo tema de “faça seu negócio crescer”. O acontecimento será em Caicó´, nos próximos dias 08 e 09 de junh