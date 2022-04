PAGAMENTO

O Governo do Rio Grande do Norte paga hoje, sábado (30) a segunda e última parcela do pagamento de abril, ainda dentro do mês trabalhado. Mais da metade dos trabalhadores do Estado já receberam o salário integral adiantado no último dia 14 ou 30% adiantado para quem recebe acima de R$ 4 mil.

SILÊNCIO

A governadora Fátima Bezerra tem preferido ignorar as críticas que lhe são dirigidas pelo candidato Fábio Dantas, que tem revelado um tom agressivo em suas declarações sobre política. Sobre a escolha de Walter Alves como candidato a vice-governador, disse ser uma “aliança contraditória e cruel com a militância partido”.

UNIÃO

Relembrando “Sem ódio e sem medo” de Aluísio Alves, o ex-presidente Lula pediu aos companheiros do RN o “fim do ódio” e união do partido. No estado, os petistas ortodoxos reagem à aliança do partido com os Alves, tendo Carlos Eduardo como candidato ao Senado, Walter Alves, vice-governador, e Garibaldi Filho candidato a deputado federal.

CARGOS

O comportamento político do presidente da República não é diferente do que acontece nos estados. O Palácio do Planalto avisou aos dirigentes do União Brasil que serão demitidos todos os indicados pelo partido para cargos no governo federal, caso resolva apoiar um candidato da 3ª via.

BILHÃO

O grande receio dos apoiadores do presidente Bolsonaro é que o União Brasil tem quase R$ 1 bilhão de recursos dos fundos eleitoral e partidário, além do maior tempo de TV na campanha. O nome do próprio presidente da legenda, Luciano Bivar, vem sendo apontado para candidato a presidente da República.

ERRO

O ex-presidente Michel Temer, que já foi conselheiro de Jair Bolsonaro em algumas dificuldades enfrentadas pelo presidente, classificou como politicamente inábil a decisão em dar perdão ao deputado Daniel Silveira para livrá-lo de pena imposta pelo STF. Apesar da competência para isso, teria que esperar o trânsito em julgado do processo.

TRE

O presidente Jair Bolsonaro reconduziu o advogado Fernando Jales ao cargo de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN), na vaga de jurista, para o biênio 2022-2024. Fernando Jales ocupou a vaga de juiz do TRE-RN entre 2019-2021, com mandato encerrado em dezembro sendo, agora, reconduzido ao cargo.

FESTA

A entrega de somente 4,6 KM de duplicação da Reta de Tabajara, depois de oito anos de iniciada, foi motivo de festa com a presença de políticos, como ex-ministro Rogério Marinho, ex-deputado Fábio Dantas, deputados federais Benes, Carla Dickson, General Girão e João Maia, deputados estaduais Albert Dickson e Coronel Azevedo.

AUXÍLIO

Dados do governo federal revelam que, no Rio Grande do Norte, tem mais beneficiários do programa Auxílio Brasil que pessoas empregadas com carteira assinada. Em abril, o estado teve 443.482 famílias atendidas pelo programa assistencial, recebendo em média R$ 408,66., registrando estoque de 437.500 empregos formais em março, conforme os dados do Caged divulgados na última quinta-feira (28).

VACINA

O Rio Grande do Norte alcançou a marca de 80% da população geral com as duas doses de vacina contra a Covid-19. O percentual representa 2,53 milhões de pessoas que vivem no estado, de acordo com a estimativa do IBGE.