FÁTIMA E WALTER

Agora, é oficial. Em Brasília, ontem, PT e MDB definiram a chapa majoritária unindo os dois partidos. Fátima Bezerra será candidata à reeleição para o governo do estado e o deputado Walter Alves será o candidato a vice-governador. Com Carlos Eduardo candidato ao Senado, a situação fechou a chapa majoritária nas atuais eleições.

BRASÍLIA

A reunião do MDB do Rio Grande do Norte com o ex-presidente Lula e a governadora Fátima Bezerra teve ainda a participação da presidente nacional do partido, deputa Gleise Hoffmann. O encontro serviu para oficializar uma decisão que havia sido tomada desde o final de março,

APOIO

Em Mossoró, a governadora Fátima Bezerra tem conversado com a ex-deputada Sandra Rosado e com a vereadora Larissa sobre o apoio das duas a sua candidatura à reeleição. No início da próxima semana os entendimentos deverão estar concluídos e a posição política das duas mossoroenses será divulgada.

AGRIPINO

Sandra e Larissa têm mantido o presidente estadual do União Brasil, ex-senador José Agripino que tem liberado os correligionários para a escolha dos votos para presidente da República e para governador do Estado. No caso de o UB indicar candidato próprio a presidente da República é que será cobrado o apoio a esse nome.

ROSALBA

A ex-prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, continua em silencia absoluto quando o assunto é eleições 2022. Não parece interessada em disputar nenhum cargo eletivo nem se pronuncia sobre apoio a candidatos ao governo do estado nem ao Senado da República.

LAWRENCE

O presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim, discorda do prefeito Allyson Bezerra quando o assunto é apoio ao seu candidato a deputado estadual, soldado Jadson. Pelo que se escuta nos corredores da Câmara, Lawrence procura outro companheiro para fazer dobradinha em Mossoró.

MULTA

O desembargador Virgílio Macedo Júnior decidiu aplicar a multa diária no valor de R$ 10 mil aos dirigentes do Sinte e negou o pedido de reconsideração feito pelo Sindicato. Considerou que o descumprimento de decisão judicial, além de crime previsto no Código Penal), é atentatório à dignidade da Justiça e ao próprio Estado Democrático de Direito.

AUXÍLIO

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, quarta-feira (27), a medida provisória que aumentou o valor mínimo do Auxílio Brasil para R$ 400. O texto torna esse piso permanente. A matéria segue para a análise do Senado onde deverá ser aprovado sem alterações no texto.

ESCÁRNIO

O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a 8 anos e 9 meses pelo STF, e que recebeu indulto do presidente Jair Bolsonaro (durante o feriado de Tiradentes, tomou posse nesta quarta-feira (27/4) como titular da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Uma das atribuições da CCJ é analisar a viabilidade da cassação de mandatos parlamentares — o que pode ocorrer com Silveira.

PARALISAÇÃO

Servidores federais realizarão, nesta quinta-feira (28/4), paralisação por 24 horas e atos em prol do reajuste emergencial. Em diferentes cidades do país, manifestações serão feitas para pressionar o governo federal. As categorias pedem o chamado “reajuste salarial emergencial” de 19,99%.