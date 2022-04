PRAZO

A partir de hoje, faltam cinco meses e seis dias para as eleições de 2022. Em termos presidenciais, deverá ser mantida a polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. No estado, o embate principal será travado entre a governadora Fátima Bezerra e o ex-vice-governador Fábio Dantas.

CANDIDATURAS

Com o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais, os partidos apelaram para o registro de nomes que vão de candidatos à reeleição, ex-prefeitos, vereadores e até influenciadores digitais. Alguns candidatos registraram ainda suas esposas, com o objetivo de conseguirem recursos do fundo eleitoral.

COLÉGIOS

Em Mossoró, com um colégio de 179.049 eleitores, seis candidatos disputarão o cargo de deputado federal; Sandra Rosado, Beto Rosado, Lawrence Amorim, Heliane Duarte, Gideon Ismaias e Pablo Aires. Nas eleições de 2018, os mossoroenses candidatos a deputado federal obtiveram apenas 35,38% dos votos válidos.

QUOCIENTE

O partido que não atingir o quociente eleitoral, em torno de 200 mil votos, poderá eleger um deputado pela sobra dos votos. Para isso, precisa alcançar 80% desse quociente, que ficará em torno de 161 mil votos e o candidato, individualmente, 20%, cerca de 40 mil votos.

FAMÍLIAS

Dois pais disputarão a cadeira de deputado federal em substituição aos filhos. Garibaldi Alves, que concorrerá no espaço hoje ocupado pelo filho deputado Walter Alves, que será candidato a vice-governador e Robinson Faria, por conta da permanência do deputado Fábio Faria no ministério das Comunicações.

TRANSFERÊNCIA

O PT do Rio Grande do Norte comemora dados da última pesquisa IPESPE, que revela o alto potencial de transferência de Lula para o seu candidato a governador. É mais um ponto favorável à candidatura à reeleição de Fátima Bezerra que, até o momento, aparece como preferencial entre os eleitores potiguares.

RADICALISMO

Fábio Dantas, candidato a governador em oposição à Fátima Bezerra insiste no discurso de desconstrução da administração da atual governadora. Está disposto a radicalizar com agressões sobretudo no campo administrativo, acreditando ser uma estratégia mais fácil de chegar ao eleitor do que a discussão de um programa de governo.

CAMPANHAS

Quem anda pelo interior do Rio Grande do Norte encontra o rastro do candidato Rogério Marinho em quase todos os municípios. Seu principal adversário, Carlos Eduardo Alves, continua um ilustre desconhecido na maioria das cidades, mas não parece muito preocupado em pegar as estradas embora, em sua grande maioria, já asfaltadas.

COBRANÇA

Em entrevista na 102,7 FM, em Caicó, Carlos Eduardo Alves afirmou que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, não teria, por méritos próprios, jamais, chegado a Prefeitura de Natal. Só o fez porque ele (Carlos Eduardo) renunciou e, também, o apoio na eleição seguinte.

INDULTO

Para o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego, o indulto do presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira “por linha oblíqua, fechou o Supremo Tribunal Federal. Essa atitude dele se aproxima das violentas agressões de setembro de 2021. Definitivamente, autoriza o anarquismo comportamental”

LE PEN

Quem poderia imaginar que uma candidata a presidente da França poderia interferir na economia potiguar? A candidata Le Pen afirmou que, sendo eleita, porá um fim a toda construção de novos parques eólicos e lançara um grande projeto para desmantelar os existentes. Vamos torcer para que Macron seja reeleito.