ENTREVISTA

Sandra Rosado e Larissa Rosado, pré-candidatas da deputado federal e deputado estadual, respectivamente, encontram-se em Currais Novos, a convite do comunicador Gerson Luiz, para entrevista na Rádio Sertaneja 95 FM. A conversa entre os três poderá ser acompanhada pela Internet, Youtube e Facebook.

MARKETING

O publicitário Alexandre Macedo, que fazia o marketing de Carlos Eduardo Alves foi contratado pelo candidato a senador Rogério Marinho. O fato é que Macedo foi o responsável por todas as campanhas de marketing em que CAE saiu vitorioso.

RADICALIZAÇÃO

O candidato a governador pela oposição no RN, Fábio Dantas, tem mostrado que pretende fazer uma campanha dura, radical, contra a governadora Fátima Bezerra. Em suas entrevistas, tem apelado para declarações que mostram sua intenção no estilo de campanha que pretende para derrotar a atual governadora.

PCdoB

Depois de perder a vaga de vice-governador, com a candidatura do deputado Walter Alves, o PCdoB está preocupado de também não indicar o candidato a primeiro suplente na chapa de Carlos Eduardo. Por esse motivo, divulgou nota insistindo na indicação, pelo partido, do cargo de vice-governador ou de primeiro suplente.

TEMER

O presidente Bolsonaro rejeitou sugestão do ex-presidente Michel Temer que, por algumas vezes tem sido seu conselheiro, que recomendou ao chefe do Executivo que revogue o perdão que concedeu ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

DIVULGAÇÃO

Bolsonaro publicou em suas redes sociais reportagem sobre a sugestão do ex-presidente. Escreveu “Não”, e ainda acrescentou um dedo polegar para cima, com o sinal de “joia”. Colmo dizia Chacrinha, “não vim par explicar, em vim para confundir”.

PESQUISA

Novo resultado de pesquisa IPESP foi divulgado ontem, mostrando Lula na liderança da disputa pelo Palácio do Planalto, com 45% das intenções de voto. Bolsonaro vem em seguida, com 31%. Cito Gomes, do PDT é o terceiro, com 8% e João Dória mantém os 3%.

EVOLUÇÕES

o presidente Bolsonaro, que ganhou quatro pontos com a saída de Moro do Podemos, cresce mais um e marca 31%. No campo oposto, Lula, depois de estacionado há dois meses também avança um ponto e atinge 45%. Vêm a seguir: Ciro, com 8%, oscilando um ponto para baixo; Doria, mantendo seus 3%; Simone Tebet, que continua com 2%.

AVALIAÇÃO

A desaprovação do governo Bolsonaro recua de 63% para 62%. O mesmo ocorre com a avaliação negativa que declina de 54% para 52%. “Como provável efeito da polarização precoce da disputa, acentua-se a aproximação entre avaliação de governo e intenções de voto.