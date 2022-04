OPOSIÇÃO

O advogado Fábio Dantas, ex-vice-governador e ex-deputado estadual foi anunciado como candidato de oposição à governadora Fátima Bezerra, em solenidade que contou com as participações do ex-ministro Rogério Marinho e do ministro Fábio Dantas.

CONSENSO

A candidatura de Fábio foi trabalhada pelo próprio candidato junto a alguns líderes oposicionistas. O Solidariedade, partido a que está filiado, tinha o ex-prefeito de olho D´Água dos Borges, Breno Queiroga, com candidatura previamente anunciada há alguns meses.

AUSÊNCIAS

O PSDB foi anunciado como partido político que apoiará a candidatura de Fábio Dantas. Entretanto, o o presidente do diretório estadual, deputado Ezequiel Ferreira não esteve presente ao lançamento da candidatura de Fábio Dantas.

ÁLVARO

O prefeito de Natal Álvaro Dias, também do PSDB, foi outra ausência registrada. Além disso, fez questão de declarar que não apoiará o nome de Fábio Dantas ao governo. Politicamente, não confia no candidato da oposição.

MOSSORÓ

Outras duas ausências ao lançamento da candidatura de Fábio foram anotadas, a do deputado federal Beto Rosado, presidente estadual do PP e a do prefeito Allyson Bezerra, lideranças oposicionistas no Rio Grande do Norte.

APOIO

Mesmo com a divulgação do recebimento de recursos federais, viabilizados por Rogério Marinho quando ministro, o prefeito Allyson não falou em apoio á candidatura ao Senado do ex-ministro. Fala-se que o ministro Fábio Faria resolverá esse impasse.

ROGÉRIO

O ex-ministro Rogério Marino foi quem esteve à frene da articulação que terminou com o anúncio da candidatura de Fábio. Com o palanque armado, trabalha para colocar a campanha nas ruas, dentro do que é permitido pela lei eleitoral.

CONSTRUÇÃO

Com o nome escolhido, a oposição terá o trabalho de unificar as lideranças políticas que não se motivaram com o lançamento da candidatura de Fábio Dantas ao governo do estado. A governadora Fátima Bezerra, por sua vez, trabalha para conseguir o apoio de alguns oposicionistas.

STYVENSON

A candidatura de Fábio afasta a possibilidade de o senador Styvenson Valentim surgir como candidato da oposição. Styvenson não trabalhava essa hipótese, mas estava preparado para a hipótese de abraçar essa posição.