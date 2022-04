ÁLVARO

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, reafirmou sua rejeição ao nome do ex-vice-governador Fábio Dantas como candidato a governador contra a governadora Fátima Bezerra. Insiste nos nomes de Paulinho Freire, Felipe Maia e José Agripino. Acontece que nenhum dos três aceita essa candidatura.

FÁBIO

Com anúncio da pré-candidatura para a próxima terça-feira, Fábio Dantas declarou que sua candidatura não depende do apoio do prefeito de Natal e que topa enfrentar Fátima Bezerra em qualquer situação. Depois, é preciso formar o palanque que tem o ex-ministro Rogério Marinho como candidato a senador.

MUDANÇA

Fábio Dantas dizia, no início dos entendimentos para escolha do candidato, que só aceitaria disputar o governo se unisse a oposição. Agora, mudou de opinião e topa concorrer em qualquer situação. Até mesmo afastar o correligionário Breno Queiroga, que está pré-candidato a governador há algum tempo.

PALANQUE

Não é apenas o prefeito Álvaro Dias que se recusa a participar da campanha de Fábio Dantas. O ex-senador José Agripino informou que não participará da campanha de nenhum candidato que tenha o apoio do presidente Bolsonaro. No caso, tanto Rogério Marinho como Fábio Dantas defenderão o nome de Jair Bolsonaro.

FAVORITISMO

Não se pode negar o favoritismo atual da governadora Fátima Bezerra, como candidata à reeleição. Além do arco de alianças construído, o adversário aparece com um palanque fragilizado pelas divisões que parecem intransponíveis.

REAÇÃO

As deputadas Isolda Dantas e Natália Bonavides reagem com veemência ao acordo do PT com o MDB e a consequente candidatura do deputado Walter Alves ao governo do estado. É uma reação sem sentido, pois não terão força para derrubar uma decisão do ex-presidente Lula.

CALAMIDADE

O governo do estado renovou o decreto de calamidade pública na saúde por mais noventa dias, podendo ser revogado, caso seja necessário. ainda por conta da Covid-19. O decreto facilita a contratação sem licitação e outras facilidades executivas por parte do governo.

PETROBRAS

O conselho de administração da Petrobras elegeu, nesta quinta-feira (14), José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da estatal em mandato de um ano. É a segunda vez que Bolsonaro mexe na presidência da empresa por insatisfação com a política de preços para os combustíveis.

MANUTENÇÃO

A substituição no comando da Petrobras parece não ter sentido. O novo presidente, José Mauro, disse em seu primeiro discurso à frente da estatal que deverá seguir a prática de preços, de acordo com o mercado internacional.

PASTORES

Os pastores Arilton Moura e Gilmar dos Santos têm 45 registros de entradas no Palácio do Planalto, entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2022. Os religiosos são suspeitos de cobrarem propinas em trocas de favores no Ministério da Educação. A informação foi divulgada hoje pelo Gabinete de Segurança Institucional.