COMUNICADO

A governadora Fátima Bezerra comunicou ao vice-governador Antenor Roberto que o deputado Walter Alves será o seu candidato a vice. O PCdoB poderá ser compensado com a indicação para ocupar a primeira suplência de senador na chapa encabeçada por Carlos Eduardo Alves.

REAÇÃO

A primeira declaração contra a indicação de Walter Alves veio da deputada Isolda Dantas (PT) que afirmou, em entrevista ao Jornal da Tarde (Rádio Rural de Mossoró), ontem, que é contra o MDB ocupar o espaço de vice na chapa à reeleição da governadora Fátima Bezerra. Discorda, portanto da decisão de Lula e de Fátima.

SENADOR

O vereador natalense, Robério Paulino (PSOL), lançou, ontem, sua pré-candidatura ao Senado. Robério é uma opção da esquerda para os que divergem das candidaturas de Rogério Marinho e Carlos Eduardo Alves para o Senado.

DISPUTAS

Robério já concorreu em várias eleições para Governo do Estado, Prefeito de Natal e Deputado Estadual. Obteve êxito em 2020 quando obteve pouco mais de 1.800 votos e conseguiu uma cadeira na câmara Municipal de Natal.

PALANQUE

O ex-ministro Rogério Marinho está preocupado com a demora no candidato a governador pela oposição. Sabe que precisa desse palanque para defender sua candidatura. Tentou convencer o prefeito Álvaro Dias a apoiar a candidatura de Fábio Dantas, do Solidariedade para o cargo, mas não obteve sucesso.

INTERNET

O ministro Fábio Faria anunciou a instalação de novos 12 mil pontos de wi-fi no Brasil em escolas da rede pública, a ser implementada pelo Ministério das Comunicações. O Rio Grande do Norte possui 313 escolas com conexão a internet e outras 306 instituições de ensino potiguares passarão a ter acesso.

AGRIPINO

O presidente estadual da União Brasil (UB), ex-senador José Agripino Maia, declarou que, o partido não pretende discutir composição de chapa majoritária de oposição à governadora Fátima Bezerra. No momento, afirmou Agripino, está cuidando exclusivamente da nominata de candidatos a deputado estadual e deputado federal.

ARROGÂNCIA

José Agripino considerou “arrogante” a atitude da oposição em relação a ele. E disse ainda que, ser classificado como “o melhor nome” aos 45 minutos do 2º tempo, foi de dar vergonha. O fato é que Fátima Bezerra prossegue em sua campanha à reeleição, enquanto a oposição continua sem candidatos ao cargo de governador do estado.

ANTECIPAÇÃO

O Governo do Estado vai antecipar par hoje o adiantamento da primeira parcela dos vencimentos do funcionalismo, antes agendado para a sexta-feira (15). O Governo também afirmou que a folha salarial de abril será concluída no próximo dia 29. Hoje, a folha de pagamento do estado é de R$ 530 milhões.

REAJUSTE

O governo Jair Bolsonaro (PL) decidiu ontem, quarta-feira (13) conceder um reajuste de 5% para todos os servidores públicos federais a partir de 1º de julho, mesmo sem espaço suficiente no Orçamento —o que vai levar a um corte de verbas em outras áreas. O aumento vai contemplar também militares das Forças Armadas.