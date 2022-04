ROLO COMPRESSOR

Silenciosamente, a governadora Fátima Bezerra caminha para a campanha pela sua reeleição com uma estrutura que representa um verdadeiro compressor. Faz lembrar 1978, quando Tarcísio Maia aliou-se a Aluísio Alves e formou uma poderosa estrutura política, com o objetivo de eleger Jessé Freire senador da República.

NEGOCIAÇÕES

Depois de longas e pacientes negociações, Fátima Bezerra desarmou candidaturas com força suficiente para enfrenta-la nas urnas, como o prefeito de Natal, Álvaro Dias, o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza e o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, este último, seu candidato ao Senado.

DESARTICULAÇÃO

A oposição estadual tem dificuldades para apresentar seu candidato a governador nas eleições deste ano. Depois de Ezequiel Ferreira, outros políticos já declinaram do convite. Hoje, é lembrado o ex-vice governador Fábio Dantas, que não consegue o apoio de lideranças importantes, como é o caso do prefeito Álvaro Dias.

LULA

A candidatura de Fátima Bezerra, que deverá ter o deputado Walter Alves como candidato a vice, terá também a influência agregadora do ex-presidente Lula, candidato a presidente da República, com força política acentuada entre os eleitores do Rio Grande do Norte.

NORDESTE

Com o PMDB do Rio Grande do Norte aliado ao PT, o ex-presidente Lula consegue uma vitória política. Anunciará, em breve que o partido está fechado com sua candidatura nos nove estados da Região Nordeste.

STYVENSON

Ao retirar sua assinatura do documento que pede a instalação da CPI do Ministério da Educação para apurar denúncias de tráfico de influência, o senador Styvenson Valentim [e o único senador do RN contra a instalação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.

CANDIDATURA

Admite-se que essa decisão do senador Valentim tem a ver com a política potiguar. Agradando ao presidente Bolsonaro está se credenciando para ser o seu candidato a governador do estado contra a governadora Fátima Bezerra.

CPMF

Desta vez não é o governo federal quem defende a volta da CPMF. Contribuição Sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Crédito e Direitos de Natureza Financeira, antiga CPMF. Um grupo de empresários esteve em Brasília estão pleiteando essa providência como forma de desoneração permanente da folha de pagamentos.

CIDADE JUNINA

Após duas edições on-line, por conta da pandemia de Covid, a prefeitura de Mossoró anunciou a programação do Mossoró Cidade Junina 2022. Estão confirmadas atrações como Wesley Safadão, Xand Avião, Alceu Valença, Matheus e Kauan, Raí Saia Rodada e Dorgival Dantas, Cavaleiros do Forró, Parangolé e Limão com Mel.

BELL

O cantor Bell Marques está confirmado para a abertura do Mossoró Cidade Junina, no tradicional “Pingo da Mei Dia”, que leva uma multidão ao Corredor Cultural, na Avenida Rio Branco. Serão 11 dias de shows quando o evento celebra 25 anos de existência.

VIAGRA

Causou surpresa à população a divulgação de que as Forças Armadas compraram Viagra, em grande quantidade, além de pênis artificiais com tamanhos variáveis de 10cm a 25cm. As informações estariam no Portal da Transparência do Governo Federal.