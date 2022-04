FÁBIO

Fábio Dantas (Solidariedade), será o candidato a governador da oposição ao governo Fátima Bezerra. As conversas, articuladas pelo ex-ministro Rogério Marinho, terão prosseguimento durante a semana e ganharam força com a recusa do ex-senador José Agripino em ser o candidato oposicionista.

PCdoB

Segundo informação do presidente estadual do PCdoB, Divanilton Pereira, a governadora Fátima Bezerra (P)T) comunicou que o vice-governador Antenor Roberto (PCdoB) não será mantido como seu companheiro de chapa nas eleições de outubro deste ano.

ACEITAÇÃO

Divanilton adiantou que a substituição do seu aliado na chapa de vice não será motivo para rompimento com a governadora Fátima. Segundo ele, “o partido prosseguirá leal e batalhando pela reeleição dela e que o partido aguarda a petista dizer ondo o PCdoB poderá colaborar melhor com o projeto de recondução” da governadora.

LULA

Estava previsto para ontem à noite, o encontro entre Lula, o deputado federal Walter Alves e o ex-senador Garibaldi Filho. Depois da reunião, seria anunciado o nome de Walter como candidato a vice-governador de Fátima Bezerra.

ALVES

A política está repleta de exemplos semelhantes. Depois de anos trocando acusações, verifica-se a indicação de dois membros da família Alves, Carlos Eduardo, candidato ao Senado e o deputado Walter, como candidato a vice-governador do PT. PT, PDT e MDB, todos juntos, pelas eleições de Lula presidente e Fátima governadora.

ADIAMENTO

O PT adiou para 7 de maio o lançamento da candidatura do ex-presidente Luiz (PT) à Presidência da República, com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice. A data anunciada foi 7 de maio, mas o PT resolveu aguardar a decisão do PSOL, que realizará a Conferência Eleitoral do partido nesse dia.

MDB

Os mais antigos e influentes caciques do MDB não querem candidatura própria para o partido. José Sarney, Renan Calheiros, Jáder Barbalho, Eunício Oliveira e Romero Jucá, trabalham abertamente para que o partido apoie a candidatura de Lula a presidente da República. Para eles, a candidatura própria não é uma boa ideia.

ACALMAR

O presidente Bolsonaro defendeu, ontem, o pagamento de emendas parlamentares como forma de “acalmar” deputados e senadores, inclusive do orçamento secreto. Deputados e senadores usam abertamente essas emendas como forma de conseguirem apoios para suas campanhas pela reeleição. Difícil saber como isso vai terminar.

VIAGRA

Não deu para entender a compra de 35 mil comprimidos de Viagra pelas Forças Armadas. O medicamento é usado tipicamente para tratar disfunção erétil. A maior parte dos medicamentos é destinado à Marinha, 28.320 comprimidos. Depois, vem o Exército com 5 mil comprimidos e a Aeronáutica 2 mil comprimidos.

DESOBEDIÊNCIA

Professores da rede municipal de ensino de Natal decidiram, ontem, continuar em greve, mesmo com a Justiça tendo determinado que a categoria volte às salas de aula, sob pena de multa de R$ 10 mil por dia. Na próxima segunda-feira (18), haverá nova assembleia da categoria. Sem dúvida, desobedecer à Justiça, é um precedente perigoso.

ENCONTRO

A cúpula de tradicionais “caciques” do MDB esteve reunida em uma confraternização na residência do ex-senador Eunício Oliveira, em Brasília. O tema principal foi desestabilizar a candidatura a presidente da senadora Simone Tebet e o apoio a Lula, logo no primeiro turno.