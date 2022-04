AFASTAMENTO

José Agripino e Cláudia Regina estão politicamente afastados desde a última eleição municipal, quando Allyson pediu ao ex-senador que indicasse Cláudia como seu candidato a vice-prefeito. A sugestão foi rejeitada e, desde então, esfriou a relação entre os dois.

ROSALBA

O afastamento entre Rosalba Ciarlini e José Agripino é do conhecimento público. Em 2014, a governadora Rosalba foi impedida de concorrer à reeleição pela falta de apoio do seu partido, o DEM, que lhe negou legenda para apoiar o peemedebista Henrique Eduardo Alves.

CANDIDATURA

Os correligionários de Rosalba Ciarlini estranham o seu silêncio em relação ao pleito de 2022. Até o momento, a ex-prefeita não anunciou se disputará algum cargo eletivo, embora tenha-se especulado que concorreria a uma cadeira à Assembleia Legislativa.

YOUTUBE

Os deputados Albert Dickson (PSDD) e a esposa Carla Dickson (União Brasil), foram cortados definitivamente pelo YouTube e não poderão contar com esse importante meio de comunicação em suas campanhas pela reeleição.

COVID-19

A punição a Albert Dickson e Carla Dickson não ocorreu por nenhuma transgressão política, mas por acusação de informações falsas sobre a covid-19. O canal contava com 214 mil assinantes e, em menos de um ano, havia recebido 16 punições.

ENTENDIMENTOS

José Agripino não aceitou o convite para ser o candidato a governador do estado pela oposição. No mesmo encontro, Rogério Marinho deixou claro que não pretende deixar a candidatura ao Senado para concorrer ao governo. Por isso, a oposição continua sem candidato a governador.

STYVENSON

O senador Styvenson Valentin acompanha com atenção as démarches da oposição em busca de um candidato para concorrer com Fátima Bezerra. No momento preciso poderá aceitar a missão, considerando que seu mandato somente terminará em janeiro de 2027. Nada tem a perder.

LIDERANÇA

A dificuldade em se ter um candidato a governador pela oposição mostra o desmantelamento das lideranças políticas no Rio Grande do Norte. Os mais jovens é que estão coordenando todo processo sucessório, esquecendo os mais experientes, que não mostram interesse no processo.

PARAÍBA

No vizinho estado da Paraíba, o governador João Azevedo (PSB) não tem a mesma comodidade política da governadora do RN. Até o momento, foram anunciadas quatro candidaturas contra sua reeleição. De saída, o mais certo é que o pleito seja definido em segundo turno.

EZEQUIEL

Os ministros Rogério Marinho e Fábio Faria acreditaram na candidatura de Ezequiel Ferreira ao governo e se dedicaram ao projeto da eleição de senador. Depois de um entendimento forçado, Fábio permaneceu no governo e Rogério fui ungido o candidato a senador de Bolsonaro.

IMPACTO

Com a demora, Rogério, que trouxe o presidente Bolsonaro para o anúncio da sua candidatura ao Senado, terminou sem atingir o objetivo e não houve o impacto político esperado por seus correligionários.

PETROBRAS

José Mauro Ferreira Coelho, é o nome mais novo escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a presidência da Petrobras. A informação foi divulgada por meio de nota do Ministério das Minas e Energia. A confirmação será no dia 13 de abril de 2022, na Assembleia Geral que ocorrerá nesse dia.