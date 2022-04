CANDIDATOS

Enquanto na vizinha Paraíba, a oposição tem quatro nomes para disputar o governo do estado pela oposição, o Rio Grande do Norte continua procurando um candidato que aceite enfrentar a governadora Fátima Bezerra, candidata à reeleição.

WALTER

A articulação para a que o deputado Walter Alves seja aceito como candidato a vice-governador de Fátima Bezerra está avançada, tendo o presidente Lula à frente das negociações. O senador Renan Calheiros, de Alagoas, é o intermediário do MDB para o fechamento do acordo.

MÁSCARAS

O diário oficial de hoje publica decreto do governo estadual tornando o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 facultativo em locais abertos e fechados do Rio Grande do Norte.

ANÚNCIO

Ontem, a governadora Fátima Bezerra antecipou essa medida em suas redes sociais: “O comitê científico acaba de recomendar a flexibilização do uso de máscaras em locais abertos e FECHADOS no RN. Amanhã já será publicada a suspensão do decreto que está válido até o dia 8.

REPRESENTAÇÃO

Com as mudanças ocorridas durante a janela partidária, metade dos 24 parlamentares potiguares trocou de legenda. Apenas sete partidos estão representados na Assembleia, PSDB, Solidariedade, PV, PT, PSD, PL e PSB.

CÂMARA

Essa redução na representação partidária também acontecerá na Câmara dos Deputados, após as eleições deste ano. Hoje, os oito deputados federais estão distribuídos por oito legendas diferentes. No próximo ano, esse número também deverá ser reduzido à metade.

PP

O deputado Beto Rosado, candidato à reeleição, está afastado politicamente de sua madrinha Rosalba Ciarlini. A ex-prefeita de Mossoró não está aparecendo em nenhuma nominata do partido presidido pelo sobrinho na disputa por algum cargo eletivo.

DESMENTIDO

O ex-vice-governador Fábio Dantas desmentiu sua candidatura a governador com o apoio das oposições à governadora Fátima Bezerra. Reafirmou seu apoio ao ex-prefeito Breno Queiroga como candidato ao cargo.

NEY

O ex-deputado Ney Lopes de Souza filiou-se ao Partido da Mulher Brasileira e será candidato ao Senado nas eleições deste ano. O único objetivo “é ser o advogado em defesa do Rio Grande do Norte, no Congresso Nacional”, afirmou.

PEDIATRIA

Durante o mês de março hoje aumento acentuado no número de atendimento de urgência em pediatria em relação a fevereiro. Os pediatras explicam que nessa época do ano, com a volta as aulas e as chuvas frequentes, as crianças tendem a contrair virose.