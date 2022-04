Destaques Notas da Redação

Share

CANDIDATOS Com 174.189 eleitores, Mossoró desperta atenção de todos candidatos a cargos eletivos. Para deputado federal, os mais votados deverão ser Sandra Rosado, Beto Rosado, Lawrence Amorim, Natália Bonavides ou Mineiro e o candidato do prefeito Allyson Bezerra. DEPUTADOS ESTADUAIS Na disputa por uma cadeira à Assembleia Legislativa, a votação será mais diversificada. A expectativa é que os mais votados sejam Larissa Rosado, Isolda Dantas, Jorge do Rosário, Bernardo Amorim. A ex-prefeita Rosalba, sendo candidata, estará entre as mais votadas. DIRECIONAMENTO Os candidatos a cargos majoritários darão atenção especial a três municípios que concentram 35,8% do total de eleitores do estado. Natal, Mossoró e Parnamirim têm, juntos, 850.312 eleitores. Entretanto, havendo endurecimento do resultado, os votos serão procurados município a município. CANDIDATURA Como esperado, o senador Jean Paul Prates não teve força suficiente para enfrentar a máquina do PT estadual e terminou aceitando uma solução intermediária. Será candidato a primeiro suplente de Carlos Eduardo. Lula ter-lhe-ia garantido uma posição de destaque em seu governo, no caso de ser eleito presidente da República. REPRESENTATIVIDADE A Federação Partidária procura compensar, em parte, a impossibilidade das coligações partidárias, mas tem suas limitações. Entre seus efeitos imediatos, aqui, no Rio Grande do Norte, o eleitor não assistirá mais à eleição dos oito deputados federais eleitos por oito partidos diferentes. QUOCIENTE Cada legenda terá que atingir um quociente eleitoral, que é a soma de votos validos, divididos pelo número de cadeira a serem preenchidas. Dependendo do número de votos válidos apurados, é provável que o quociente para Deputado Federal ultrapasse os 200 mil votos, sendo 70 mil votos os mais prováveis para deputado estadual. BANCADA Em política, tudo pode acontecer. Entretanto, não tem explicação o PSDB, partido que, hoje, tem força na política estadual do RN, não tenha apresentado nominata para deputado federal. O partido fez sua opção pelo fortalecimento da bancada estadual e apresenta uma nominata com 12 deputados estaduais. NOMES A bancada do PSDB, liderada pelo deputado Ezequiel Ferreira, já contava com Gustavo Carvalho, Tomba Farias, Raimundo Fernandes e José Dias, recebeu a filiação dos deputados Albert Dickson, Ubaldo Fernandes, Galeno Torquato, Nelter Queiroz, Kleber Rodrigues, Getúlio Rêgo e Dr Bernardo que estavam filiados a outros partidos. PARTIDO LIBERAL O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, foi o que saiu mais forte depois de fechamento da janela partidária. O partido de Waldemar da Costa Neto, que havia elegido 33 deputados em 2018, antes da janela estava com 42 deputados e agora tem 75 parlamentares federais, a maior bancada da Câmara dos Deputados. RESIGNAÇÃO O Arcebispo de Natal, por haver completado 75 anos, apresentou sua renúncia ao Governo da Arquidiocese de Natal. Como não existe prazo pré-estabelecido para nomeação do seu sucessor, continuará cumprindo a rotina administrativa até que o Papa Francisco indique quem será o seu substituto no cargo. ,