FEDENTINA

Após as últimas chuvas na cidade, a população reclama da fedentina insuportável em diversos locais com aumento de moscas e muriçocas. A explicação das autoridades é que os esgotos não deram vazão suficiente às águas que se misturaram produtos de esgotos existentes nos locais.

WALTER

A indecisão do deputado Ezequiel Ferreira sobre uma possível candidatura ao governo do estado reabriu a porta para entendimento com a governadora Fátima Bezerra, que admite reforçar o convite para o deputado federal Walter Alves ser seu candidato a vice-governador.

DESAPROVAÇÃO

Na última pesquisa eleitoral Tribuna do Norte/Ipespe investigou junto ao eleitorado do Rio Grande do Norte, a avaliação dos governos estadual e federal. A governadora Fátima Bezerra (PT), é avaliada como ótima ou boa para 29%, enquanto 36% acham regular e 31% consideram ruim ou péssima.

BOLSONARO

Sobre o governo Jair Bolsonaro (PL), a mesma pesquisa revela que seis em cada dez entrevistados avaliam sua atuação como ruim ou péssima (61%), enquanto 20% avaliam como regular e 17% acham o governo ótimo ou bom. Entre os eleitores de Fátima, a avaliação negativa do presidente chega a 80%.

GASOLINA

Entre as questões analisadas na pesquisa TN/IPESP, 48% dos entrevistados atribuem ao governo Bolsonaro a responsabilidade pela recente disparada nos preços dos combustíveis. Depois, bem abaixo, a Petrobras (13%), fatores externos, como a Guerra da Ucrânia (9%), governos anteriores de Lula e Dilma Rousseff (7%).

SENADO

A candidatura de Carlos Eduardo ao Senado, até o momento, não apresentou o resultado eleitoral esperado para Fátima Bezerra. Por outro lado, será mais beneficiado em sua candidatura ao Senado pela força do governo Fátima e, mais ainda, pela liderança de Lula que, no RN, está vencendo Bolsonaro por 52% a 19%.

SENADO

O ex-deputado federal Ney Lopes será candidato ao o Senado Federal nas eleições de outubro próximo. Ele filiou-se ao Partido da Mulher Brasileira (PMB) e deve enfrentar concorrentes como o ex-ministro Rogério Marinho (PL), o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves (PDT), entre outros nomes.

FILIAÇÃO

O vereador de Natal, Felipe Alves, sobrinho de Garibaldi Filho e primo de Carlos Eduardo, será candidato a deputado estadual. Chamou atenção o fato de preferir se filiar ao União Brasil que aos partidos dirigidos pelos parentes, MDB e PDT.

CANDIDATURA

O secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado vão pedir a desfiliação de Sérgio Moro do partido caso insista em ser candidato a presidente. “Se ele for se filiar para ser candidato a Presidente, vamos pedir a impugnação da filiação dele agora”, afirmou Caiado ao Estadão.

PODEMOS

O partido pede a Sérgio Moro a devolução de R$ 3 milhões, importância gasta em sua pré-candidatura à presidência da república. Entre as despesas, desde dezembro do ano passado, Moro recebeu um salário no valor mensal bruto de R$ 22 mil., R$ 80 mil, no período em que ele ficou no Podemos.