FILIAÇÕES

Ao receber a informação do presidente do PSDB no RN, deputado Ezequiel Ferreira, que o partido não teria nominata para deputado federal, a vereadora Larissa Rosado teve que alterar seu projeto político de ser candidata a deputada federal. A providência imediata foi a filiação em outro partido, o que ocorreu na manhã de ontem. Filiou-se ao União Brasil, sendo acompanhada pela ex-deputada federal Sandra Rosado e do ex-vereador Lahyre Rosado Neto.

CANDIDATURA

Quando da filiação, o presidente estadual do União Brasil, ex-senador José Agripino, deixou claro que o partido não teria candidaturas majoritárias. Seus filiados, até mesmo os candidatos, estão livres para o apoiar os nomes que disputarão a presidência da República e a governado do Estado.

NOMINATA

No Rio Grande do Norte, o União Brasil terá nove candidatos a deputado federal, cinco mulheres e quatro homens. Para deputado estadual, apresentará os 25 nomes permitidos pela justiça eleitoral. A expectativa de hoje é a eleição de dois deputados federais e três deputados estaduais.

PP

O deputado Beto Rosado declarou que a nominata do seu partido para deputado federal está completa e que disputará a reeleição sem necessidade de migrar para outras legendas. Apesar do mal-estar entre os dois, ex-governadora Rosalba deverá fazer dobradinha com o sobrinho, disputando o cargo de deputada estadual.

SUPLENTE

O senador Jean Paul Prates confirmou que continuará no partido dos trabalhadores e que aceitou a posição de primeiro suplente de Carlos Eduardo Alves, candidato ao Senado pela coligação governista.

PESQUISA

Para o Senado, encomendada pela Tribuna do Norte ao Ipesp, mostra que o eleitor ainda não está motivado para essa eleição. Na espontânea 73% afirmam não saber em quem votar e 17% optando pelo voto branco ou nulo. Na estimulada, Carlos Eduardo tem 24% das intenções de votos e Rogério Marinho 17%.

GREVE

Os professores do município de Mossoró aprovaram indicativo de greve para a próxima semana. Será mais uma dificuldade para o prefeito Allyson administrar, num momento em que sua popularidade apresenta sinais de desgaste. Por outro lado, a prefeitura está nadando em dinheiro, acreditando-se que a liberação de recursos acontecerá logo no início das eleições.

MORO

O ex-ministro Sérgio Moro está sentindo na pele as dificuldades em navegar no meio político. Entusiasmado com uma candidatura a presidente da República, rompeu com seu criador, presidente Bolsonaro, foi disputado por alguns partidos e terminou desembarcando no União Brasil. Foi aceito, sem direito a disputar o cargo de presidente. Aceitou ser candidato a deputado federal, por São Paulo.

DESMENTIDO

Logo após o anúncio da filiação, Sérgio Moro apressou-se a declarar que não aceita ser candidato a deputado federal e que não mudou nada em relação a sua candidatura presidencial.

TEMOR

Outro que usou o cargo com finalidades políticas, o procurador Delton Dallagnol está preocupado com a possibilidade da candidatura de Rosangela Moro, esposa de Sérgio Moro a candidata a deputada federal pelo Paraná. A divisão de votos prejudicará sua pretensão de candidatura ao. mesmo cargo