FILIAÇÃO

Na manhã de hoje, Sandra e Larissa Rosado assinarão, em Natal, a ficha de filiação no partido União Brasil. O ex-senador José Agripino, presidente do diretório estadual, abonará a ficha das duas mossoroenses que concorrerão a cargos eletivos nas eleições deste ano. O ex-vereador Lahyre Neto acompanha a mãe e a irmã nesse ato político.

LIBERAÇÃO

Deve-se lembrar que Larissa Rosado planejava disputar o cargo de deputada federal pelo PSDB, mas, ao apagar das luzes, o presidente estadual do partido, deputado Ezequiel Ferreira informou que não haverá nominata para deputado federal na legenda tucana. Ato contínuo, concedeu autorização para Larissa mudar de partido, sem perda de mandato.

SANDRA

Como a ex-deputada Sandra Rosado não está exercendo mandato eletivo, poderá transferir sua filiação partidária para qualquer outra legenda sem necessidade de autorização do presidente do partido ao qual se encontra registrada. Sendo assim, acompanhará a decisão de Larissa e também vai transferir sua atual filiação no PSDB, para o União Brasil.

HENRIQUE

Com candidatura pelo MDB vetada pelos primos, ex-senador Garibaldi Filho e deputado Walter Alves, o ex-deputado Henrique Alves divulgou carta explicando sua saída do MDB, partido ao qual esteve filiado por 52 anos. Em carta onde a emoção é dominante, informa que disputará mais uma vez o cargo de deputado federal, desta vez filiado ao PSB.

JANELA

Termina amanhã o prazo para que deputados federais, estaduais e distritais possam trocar da partidos sem perder o mandato. No sábado, dia 2, faltando seis meses para as eleições, termina o prazo para a desincompatibilização de quem pretende concorrer na eleição e ocupa alguns tipos de cargo público.

CONVITE

O presidente Jair Bolsonaro esteve mais uma vez em Natal, para inaugurar a ampliação da linha ferroviária no Rio Grande do Norte. Em seu discurso, surpreendeu a todos anunciar o convite à deputada federal Carla Dickson (União Brasil), para ser candidata ao governo do Rio Grande do Norte.

PALANQUE

Os apoiadores do presidente Bolsonaro estão preocupados com a falta de um candidato para enfrentar a governadora Fátima. Essa situação também dificulta a candidatura a senador do ministro Rogério Marinho, que continua sem palanque para desenvolver sua campanha contra Carlos Eduardo Alves.

OPOSIÇÃO

E por falar em candidatura de oposição ao governo do estado, ninguém mais acredita que o deputado Ezequiel Ferreira seja candidato a governador nas próximas eleições. Sua indecisão desarticulou a oposição e ajudou Fátima Bezerra em sua campanha pela reeleição.

APOIO

O ministro Fábio Faria quer que o prefeito Allyson Bezerra, em troca das emendas trazidas para a prefeitura de Mossoró, apoie a candidatura do seu pai, ex-governador Robinson Faria, para deputado federal. O problema é que o prefeito havia assumido compromisso com o presidente da Câmara, vereador Lawrence Amorim.

FAVORITISMO

Em pesquisa realizada pela TN/Ipespe e divulgada ontem, a governadora Fátima lidera as intenções de votos com 34%. Em segundo lugar está o senador Styvenson Valentim (Podemos), com 13% e em terceiro Ezequiel Ferreira, com 8%. O número dos que se dizem indecisos ou não revelam o voto ainda está em 41% dos entrevistados.