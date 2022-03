CONFIRMAÇÃO

A ex-deputada Sandra e a vereadora Larissa Rosado reuniram amigos para informar da decisão de disputarem cargos eletivos nas eleições deste ano. Depois do encontro em Mossoró, as duas viajaram à Natal, onde conversaram com dirigentes de alguns partidos, verificando qual a melhor opção para a execução do projeto.

UNIÃO BRASIL

Após entendimento com os presidente dos diretórios municipal e estadual do União Brasil, vereador Paulinho Freire e ex-senador José Agripino, Sandra e Larissa comunicaram, no final da tarde de ontem, a decisão de se filiarem a esse partido, o que deverá acontecer na próxima quinta-feira.

PARTIDO

Vale lembrar que Larissa Rosado trabalhava sua candidatura a deputada federal pelo PSDB, quando foi informada pelo presidente do diretório estadual, deputado Ezequiel Ferreira que, por conta de aliança com o MDB, não haveria nominata para a Câmara dos deputados, mas somente para a Assembleia Legislativa.

LIBERAÇÃO

Ontem, terça-feira (29), a Procuradoria Regional Eleitoral julgou procedente o pedido feito pela vereadora Larissa Rosado para a desfiliação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), concedendo liminar autorizando-a a se desfiliar do partido, sem que ocorram prejuízos ao seu atual mandado como vereadora de Mossoró.

MUDANÇAS

No final da tarde de ontem, os deputados estaduais Eudiane Macedo (Republicanos), Vivaldo Costa (PSD), George Soares (PL) e Hermano Morais (PSB) decidiram deixar suas legendas para nova filiação partidária. Na tarde de hoje assinarão ficha de filiação no PV, formando federação com PCdoB e PT.

UNIÃO BRASIL

Os deputados federais Carla Dickson (PROS) e Benes Leocádio (Republicanos) também deixaram seus partidos. Comunicaram ao deputado federal Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil, que passão a fazer parte da nova sigla partidária.

ROGÉRIO

Apostando na força política do presidente, o ministro Rogério Marinho, candidato a senador, traz Jair Bolsonaro novamente a Natal. Hoje à tarde, em Natal, os dois entregarão a estação da CBTU em Parnamirim.

GREVE

Os servidores municipais de Mossoró, em assembleia geral, decidiram deflagrar greve geral, por tempo indeterminado. A deliberação ocorreu por conta de o prefeito Allyson Bezerra não apresentar proposta concreta para as reivindicações da categoria.

NOTA

O site do Sindserpum divulgou nova confirmando: “Após mais de um ano e três meses de espera e mais uma reunião frustrada, a gestão Alysson Bezerra esticou a corda além do que devia e, sem qualquer proposta a ser apresentada aos servidores gerais de Mossoró e aos profissionais da Saúde, uma greve foi deflagrada nesta terça-feira (29).

SUSPENSÃO

Por conta de irregularidades nas prestações de contas das eleições e dos exercícios financeiros entre 2018 e 2020 o Ministério Público Eleitoral ingressou com nove ações de pedido de suspensão contra os diretórios regionais de sete partidos no Rio Grande do Norte: Avante, Partido da Causa Operária, Partido da Mobilização Nacional, Partido da Mulher Brasileira, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Cristão (PTC) e Patriota.