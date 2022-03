JANELA

Para a ut8ilização da janela partidária, os pré-candidatos têm até 1º de abril, sexta-feira, para mudar de partido. O TSE decidiu que só pode usufruir da janela partidária quem estiver no término do mandato vigente.

DECISÃO

A demora do deputado Ezequiel Ferreira de Souza em definir sua candidatura ao governo do estado está sendo interpretada como dúvida em relação à possibilidade de vitória ou medo de enfrentar uma eleição majoritária.

LARISSA

O presidente estadual do PSDB informou que não haverá nominata para a disputa de deputado federal, e entregou à Larissa Rosado carta de anuência para mudança de sigla. Vários partidos estão conversando com a vereadora mossoroense convidando-a para filiação e candidatura a deputado federal ou deputado estadual.

ENTENDIMENTO

O problema é que teria havia entendimento entre o PSDB, Ezequiel Ferreira e o presidente do MDB, Walter Alves para que os tucanos apresentassem somente nominata para deputado estadual e os emedebistas ficariam responsáveis pelos nomes que concorrerão a deputado federal.

MDB

Embora pareça complicado, a manobra teria dois objetivos. No MDB, o compromisso que garanta a eleição de Adjuto Dias, filho do prefeito de Natal, Álvaro Dias para deputado estadual. Pelo PSDB, a eleição de estrutura majoritária que garanta a eleição do futuro presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

O ex-ministro Henrique Alves tem revelado a amigos que tem sido muito difícil escrever o documento em que justifica sua saída do MDB, partido que foi fundador e militou durante toda seu exercício político. Quer dar uma satisfação aos bacuraus.

REAJUSTE

Cumprindo entendimento com os militares estaduais, a governadora encaminhou à Assembleia Legislativa projeto que dispõe sobre a recomposição salarial aos servidores estaduais. O novo projeto concede os mesmos 15% já dados a outras categorias e “respeita o equilíbrio das contas públicas”, justifica o Executivo.

FEDERAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra trabalha pessoalmente na formação de uma federação unindo o PT, PV e PCdoB. Acredita que já tem garantido a eleição de dois deputados federais e esperar chegar ao terceiro parlamentar, embora não seja uma tarefa das mais fáceis.

DIFICULDADES

O ex-senador Garibaldi Alves e o ex-governador Robinson Faria estão com dificuldades na formação de nominatas para seus respectivos partidos. A falta de nomes para a soma de votos nas legendas dos dois candidatos pode representar a possiblidade de Garibaldi ser o mais votado e, mesmo assim, não conseguir ser eleito deputado federal.