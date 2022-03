FILIAÇÃO

A vereadora Larissa Rosado tem sido procurada por dirigentes de partidos políticos que desejam sua filiação na legenda que dirigem. Saindo do PSDB, pela falta nominata para deputado federal, Larissa analisa cuidadosamente a condição política de cada um, em relação ao seu futuro político.

PRAZO

Faltam apenas seis dias. Em 2 de abril, vamos saber quem será candidato nas eleições deste ano e que partidos terão chances para eleger o maior número de representantes no Legislativo. Desta vez, haverá a novidade da constituição de Federação Partidária que chegou para substituir as coligações partidárias.

SURPRESAS

Quem acompanha as mobilizações adverte que haverá muitas surpresas, com definições de deputados sobre seus futuros partidos. Tem havido encontros até mesmo de representantes do União Brasil com partidos socialistas, como o PCdoB, PV e PT.

CAMPEÃ

Por toda parte, a opinião geral é que a deputada federal Natália Bonavides será a campeã de votos nas eleições de 2022, devendo ultrapassar o patamar dos 130 mil votos. Outros nomes que já bem votados correm o risco de não atingirem o quociente eleitoral, não conseguindo voto suficiente para eleição.

ALIANÇA

Pode parecer difícil, mas ainda há quem acredite na possibilidade do presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, desistir de uma possível candidatura ao governo do estado, voltando a participar de coligação política com a governadora Fátima Bezerra.

IMAGEM

O deputado Ezequiel anunciou precocemente seu apoio à candidatura do ministro Rogério Marinho ao Senado, Mesmo pressionado, manteve-se firme nessa posição. Hoje, teme que o apoio do ministro a uma possível candidatura sua ao governo do estado seja o carimbo do bolsonarismo em sua campanha.

NOME

É verdade que o deputado Ezequiel Ferreira é um bom nome para ser o candidato da oposição. Entretanto o silêncio está prejudicando essa projeção. Um candidato majoritário, via de regra, precisa apresentar propostas concretas, causando impacto de gestão ao eleitor.

APOIO

Mesmo existindo a possibilidade de apoiar a candidatura da governadora Fátima Bezerra à reeleição, o prefeito Álvaro Dias deverá apoiar a candidatura de Rogério Marinho ao Senado. Segundo ele, o ex-prefeito Carlos Eduardo é o responsável pala implosão do projeto em que ele, Álvaro, seria o candidato a governador.

DEMISSÕES

Assessores do deputado Ezequiel defendem que o anúncio do seu rompimento com a governadora Fátima Bezerra só deve ser anunciado no último instante, evitando a demissão de algumas dezenas de indicações em cargos comissionados, inclusive o de Secretário de Estado.

ALKMIN

A aliança Lula-Alckmin aproxima antigos adversários e é um indício de que um eventual governo Lula poderá estar aberto para composições que garantam a governabilidade e facilitem a aprovação de reformas estratégicas em áreas como Educação, Saúde, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, e um novo modelo econômico.