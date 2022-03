LARISSA

O deputado Ezequiel Ferreira surpreendeu os correligionários quando afirmou que o PSDB não terá nominata para candidatos a deputado federal. A decisão obrigou a vereadora Larissa Rosado a sair da legenda e procurar um novo partido onde possa concorrer a cago à Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo em que fazia o comunicado, Ezequiel autorizou a saída de Larissa do partido.

CANDIDATURA

Na reunião, que contou com a participação da ex-deputada federal Sandra Rosado, Ezequiel assegurou que ainda não decidiu se será candidato a governador. Queixou-se das pressões que vinha recebendo que só informaria de sua decisão no último momento permitido pela lei eleitoral.

PRAZOS

Pela legislação eleitoral, quem pretende disputar um cargo eletivo, mesmo aquelas que não seja detentor de mandato, precisa estar filiado a algum partido político pelo menos até 6 meses antes do dia da eleição. Precisa também ter domicílio eleitoral na circunscrição na qual desejam concorrer. Assim, até o dia 2 de abril de 2022, tem que ter filiação partidária e domicílio eleitoral regularizados.

FÁBIO

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, trocou o PSD pelo PP e assinou a ficha de filiação nesta quinta-feira, 24, em Brasília. A convivência com o deputado Beto Rosado, presidente estadual do partido, não será das mais pacíficas Robinson tem ressaltado sua amizade com o presidente do PP, ministro Cyro Nogueira.

CONVERSAS

Dentro da mixórdia instalada na política, não tem sido surpresa o encontro de líderes políticos com tendência ideológica totalmente oposta. É a nova realidade que se resume ao salve-se quem puder. As dificuldades aumentam com a rigidez exigida para a constituição de federação partidária. Fica difícil acomodar tanto “proprietário” de legenda partidária.

RECURSOS

O prefeito Allyson Berra comemorou o recebimento de R$ 45 milhões para a prefeitura de Mossoró, viabilizados pelo ministro Rogério Marinho. É uma importância razoável, Menor do que encontrou nos cofres da prefeitura quando assumiu e menos ainda do que o ministro destinou para Natal, quase meio bilhão de reais.

ACERTO

A governadora Fátima Bezerra acertou com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte o pagamento aos municípios de R$ 9 mihões, provenentes da dívida ativa do ICMS, no período de todo o ano de 2021 e os dois primeireos meses de 2022.

INVESTIGAÇÃO

O presidente Bolsonaro disse que “bota o rosto no fogo”, pelo ministro da Educação. Os senadores pensam diferentes, e a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle deverá convocar Milton Ribeiro para se explicar sobre o possível favorecimento de prefeitos na distribuição de valores na sua pasta.

MORO

Enquanto o ex-ministro Sérgio Moro procura viabilizar uma candidatura a presidente da República, sua exposa, Rosâgela Moro, trabalha seu nome para deputada federal. Falta definir se por São Paulo ou pelo Paraná. A primeira opção é por São Paulo, pois não quer prejudicar Delto Dallagnol que será candidato a deputado federal pelo Paraná.

MEGA-SENA

O Concurso 2.466 da Mega-Sena, que será sorteado neste sábado (26) à noite em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 90 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa.