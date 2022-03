ALLYSON

A lua de mel entre o prefeito de Mossoró e os eleitores que lhe elegeram passa por turbulências que poderão afetar sua popularidade. Há queixas generalizadas em relação a vários setores, desde a situação das ruas à assistência à saúde e à educação.

DESTITUIIÇÃO

O ex-prefeito Carlos Eduardo, presidente do Diretório Estadual do PDT, destituiu a vereadora Nina Souza da presidência da Executiva Municipal do PDT em Natal. Como “não é candidata a nada”, ela disse que, por enquanto, permanece no PDT.

DEBANDADA

Até o momento, o PDT de Carlos Eduardo Alves (CEV), o candidato a senador de Fátima Bezerra, perdeu quatro vereadores em Natal: Paulinho Freire, Felipe Alves, Aldo Clemente e Robson Carvalho. O relacionamento de CEV com a militância não é das melhores.

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

Oito assessores deixam os cargos no governo estadual para disputarem cargos eletivos: Fernando Mineiro, Jaime Calado, Júlia Arruda, Pedro Lopes, Samanda Alves, Márcia Maia, Guilherme Saldanha e coronel Francisco Araújo.

COBRANÇA

Mesmo com a cobrança e a impaciência dos aliados e dos defensores da candidatura de Ezequiel Ferreira sobre uma candidatura ao governo do estado, o presidente da Assembleia só anunciará sua decisão no prazo final permitido na lei eleitoral.

LUCRO

Não é somente a Petrobras que registra lucros astronômicos, acima de R$ 100 bilhões. O setor bancário também continua vivendo dias de euforia. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Unibanco e Santander, somados, tiveram um lucro de R$ 81,6 bilhões em 2021.

CORREIOS

Mesmo insistindo na privatização do Correio, considerado inviável, o ministro Fábio Faria comemorou em suas redes sociais o lucro superior a R$ 3,7 bilhões, o dobro do que foi registrado em 2020. Mesmo assim, continua o trabalho para a privatização do Correio.

LULA

Mon cher Lula, Lettres à un président en détension” (“Meu caro Lula, cartas a um presidente em detenção”) foi lançado quinta-feira (17) em Paris. Organizado pela historiadora francesa Maud Chirio publicado pela editora Anamosa, o livro reúne parte das mais de 25.000 cartas que Lula recebeu durante os 580 dias que passou na PF em Curitiba.

TELEGRAM

O fundador do Telegram, o russo Pavel Durov, pediu desculpas ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo que chamou de “negligência” da empresa e solicitou adiamento do bloqueio definitivo da plataforma.

APARELHAMENTO

A jornalista Eliane Cantanhede (Estadão) considera que enquanto Lula aparelhou Petrobras, CEF, BNDES, agências, Bolsonaro meteu a mão na PF, Receita e Coaf, destroçou a Cultura e governa com gabinetes paralelos.