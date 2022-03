LARISSA

A vereadora Larissa Rosado retornou de Brasília, onde manteve contatos com a direção do PSDB e com a presidente do PSDB Mulher, Yeda Crusius. Neste sábado, programou visitas a amigos e reuniões em bairros.

VICE

A governadora Fátima Bezerra informou que continua o diálogo com o MDB. Na proposta, a filiação do deputado George Soares ao MDB e sua indicação para a disputa do cargo de vice-governador. Hoje, George está filiado ao PL.

EZEQUIEL

O deputado Ezequiel Ferreira simpatiza com essa solução. Com o deputado George companheiro de Fátima Bezerra na disputa majoritária, continuaria apoiando Fátima e mantendo o compromisso com Rogério para o Senado.

APOIOS

Em Acari, ontem, o ministro Rogério Marinho reuniu os deputados estaduais Tomba Faria, Gustavo carvalho e Nelter Queiroz, além dos deputados federais João Maia, general Girão, Benes Leocádio e o prefeito de Natal, Álvaro Dias.

MUNICÍPIOS

O ministro Rogério Marinho permanece no estado neste fim de semana e, na segunda-feira, participará da abertura do I Encontro de Municípios do G52 no Hotel Holiday INN.

MOSSORÓ

A ideia do G52, que tem o patrocínio da Sudene, é descentralizar as ações de estímulo à economia, acesso ao crédito e desenvolvimento social, destacando ações e projetos considerados prioritários. O município de Mossoró participa do grupo.

BISSEXUAL

Por falar em Álvaro Dias, o prefeito de Natal sancionou lei que cria Dia Municipal da Visibilidade Bissexual, a ser celebrado, anualmente, em 23 de setembro. O objetivo é conscientizar sobre a importância da luta social da população bissexual por direitos e visibilidade.

PROCON

Para quem reclama que o Procon não existe, em Natal, as empresas de ônibus já receberam 107 mil autuações por frota menor. Os empresários do transporte alegam que o aumento nos preços dos combustíveis inviabilizou o transporte urbano na capital.

BONDADES

O presidente Bolsonaro, anunciou o Programa Renda e Oportunidade, um pacote de “bondades” na intenção de injetar R$ 165 bilhões na economia. Entre as medidas, a antecipação do décimo terceiro salário aos aposentados e pensionistas do INSS.

PETROBRAS

Incomodada com as críticas do presidente Bolsonaro e do Congresso, a Petrobras divulgou nota afirmando que decidiu pelo mega-reajuste nos combustíveis “após serem observados preços em patamares consistentemente elevados”.

SENSIBILIDADE

A mesma nota, diz que a Petrobras tem sensibilidade quanto aos impactos dos preços na sociedade e mantém monitoramento diário do mercado nesse momento desafiador e de alta volatilidade, não podendo antecipar decisões sobre manutenção ou ajustes de preços”. Imagine se não tivesse.