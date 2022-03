PARALISAÇÃO

Durante a semana os servidores públicos municipais de Mossoró foram às ruas reivindicando reajuste salarial, atendimento às demandas sociais e pelo PCCR da Assistência Social. Depois da reunião na sede do sindicato, marcharam até o Palácio da Resistência, mas não encontraram o prefeito Allyson Bezerra em seu gabinete. Ficou registrada a advertência e nova reunião foi agendada para o próximo dia 22, na sede do Sindiserpum.

EZEQUIEL

O assunto está se tornando monótono, mas continuará em pauta até que haja a definição final. O fato é que o deputado Ezequiel Ferreira tem postergado ao máximo sua decisão em disputar o governo do estado, enfrentando a governadora Fátima Bezerra, candidata à reeleição. Rodeado por inúmeras pesquisas vem analisando, nos mínimos detalhes, as reais condições para essa disputa. Acontece que a pesquisa não antecipa o resultado da eleição e o candidato precisa iniciar sua campanha para o eleitor decidir sobre sua preferência.

ROGÉRIO

O ministro Rogério Marinho encontra-se novamente no Rio Grande do Norte. Desta vez, para lançar o edital para contratação da Adutora do Seridó e assinar a ordem de serviço para a construção da Cidade da Moda, em Acari. Aproveita para anunciar recursos para obras hídricas em oito cidades potiguares e para sistemas dessalinizadores do Programa Água Doce

VINCULAÇÃO

Um detalhe observado nas pesquisas é que o voto do eleitor de Lula para presidente da República não é vinculado ao nome de Fátima Bezerra, candidata à reeleição. Depois, tanto os eleitores do presidente Bolsonaro, como os dos que desaprovam sua gestão e não querem votar no PT poderão ser capitalizados para Ezequiel Ferreira, caso decida ser candidato ao governo do estado.

NOMINATA

A demora em definir o nome do candidato de oposição ao governo do estado tem dificultado a vida dos candidatos a deputado e a deputado estadual, que precisam compor a nominata para a disputa desses cargos. Calcula-se que o quociente eleitoral para a eleição de um deputado federal ficará acima dos 190 mil votos, meta difícil de ser atingida pelos candidatos.

PSOL

O PSOL terá candidatos próprios a governador e senador no Rio Grande do Norte. O presidente nacional do partido, Juliano Medeiros. Medeiros e outros dirigentes visitarão as capitais nordestinas com o objetivo de alinhar estratégias, iniciativas e expectativas do partido para os próximos dois anos.

COMBUSTÍVEIS

O presidente da República, Jair Bolsonaro, revelou que soube com antecedência do reajuste dos combustíveis anunciado na semana passada pela Petrobras. Apelou à estatal para atrasar a medida em apenas um dia – ou seja, para depois da votação do PLP 11 no Congresso. Decepcionado, lamentou não ter sido atendido.

PESQUISAS

Nas últimas 18 pesquisas eleitorais divulgadas desde o início do ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com discreta melhora nos índices de aprovação, tudo dentro da margem de erro. Sua assessoria política considera que o pagamento do Auxílio Brasil, iniciado em janeiro, está influenciando a seu favor. Mas esse efeito, até o momento, é pouco expressivo , necessitando mais atenção à área social do governo.

RECURSOS

A juíza Ticiana Nobre, do Juizado Especial da comarca de João Câmara, vai destinar recursos oriundos da aplicação de penas pecuniárias pela unidade para obras sociais. podendo participar instituições públicas ou privadas, com finalidade social. O valor máximo por instituição é de R$ 130 mil – o valor máximo por instituição ou R$ 32.500,00 por projeto.

SELO

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entregou na última quarta-feira (16), em Brasília, o Selo OAB aos cursos de Direito do Campus Central, em Mossoró, e do Campus Avançado de Natal da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), além de outras instituições. O Selo OAB Recomenda é concedido a cada três anos, quando os cursos apresentam bom desempenho em termos de aprovação no Exame da Ordem e no conceito do ENADE.