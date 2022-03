LARISSA

A vereadora Larissa Rosado, presidente do PSDB Mulher no Rio Grande do Norte, retorna hoje de Brasília, onde participou de reunião com a presença da deputada Yeda Crusius, presidente nacional do PSDB Mulher. Em pauta, a política do partido para aumentar a bancada feminina na Câmara dos Deputados.

ROBINSON

O ex-governador Robinson Faria conquistou o direito de se candidatar nas eleições de 2022. A decisão que lhe devolveu os direitos políticos é resultado de julgamento que ocorreu ontem à noite no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com isso, a condenação que o tornou inelegível por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2018 é anulada e Robinson será candidato a deputado federal.

GIRÃO

Confirmando sua fidelidade ao presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal General Girão confirmou filiação do PL. Nas redes sociais publicou “Nesse 15 de março, nos comprometemos, mais uma vez, em defender as cores da nossa bandeira e endireitarmos o Rio Grande do Norte. Estamos juntos, capitão! Pelo Brasil! Pelo Rio Grande do Norte!

EZEQUIEL

Membros do Diretório Nacional do PSDB estiveram em Natal para contato com o presidente da Assembleia e presidente do diretório regional do partido no Rio Grande do Norte. O objetivo principal da visita foi tentar convencer Ezequiel a disputar o cargo de governador. E trataram do assunto com pesquisas debaixo do braço.

ANTECIPAÇÃO

O governo federal repete procedimento anterior autorizando a antecipação do pagamento do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas do INSS. A primeira parcela será creditada na folha de abril e a segunda, de maio. Além de beneficiar 31 milhões de segurados, a medida vai injetar R$ 56 bilhões na economia.

PACOTES

A equipe econômica do presidente Bolsonaro prepara um pacote de bondades para agradar o eleitor e, ao mesmo tempo, turbinar a economia nacional. Além do pagamento antecipado do 13º salário está previsto saques no FGTS de até R$ 1 mil reais, para os de menor poder aquisitivo

UERN

A Assembleia Legislativa aprovou em sessão plenária de ontem, terça-feira (15) os projetos 5/2022 e 6/2022 que tratam, respectivamente, do plano de cargos, carreira e remuneração dos professores da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), e do plano de cargos dos servidores técnicos administrativos.

ROMPIMENTO

O prefeito Allyson Bezerra continua com maioria na Câmara Municipal, mas perdeu o apoio de seis vereadores que formaram um bloco denominado Diálogo e Respeito. O líder do prefeito, vereador Genilson Alves confirmou que os seis vereadores não integram mais a bancada governista que agora tem 13 vereadores.

VACINAS

Na próxima campanha nacional, crianças acima de cinco anos não serão vacinadas contra gripe e sarampo. A informação é que a medida se deve à falta de seringas para a aplicação dessas vacinas. é uma falha do governo federal que deixa crianças mais vulneráveis em relação a essas doenças.

CAMINHONEIROS

Mais uma bancada deverá ser formada na Câmara dos Deputados, a partir da próxima legislatura. Grupos que representam caminhoneiros autônomos estão montando chapas para lançar candidatos a deputado estadual e federal nas eleições de outubro.