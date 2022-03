ROBINSON

O Tribunal Superior Eleitoral deverá julgar na sessão de hoje (15) o processo de inelegibilidade do ex-governador Robinson Faria determinado pelo TSE/RN, acusado de abuso de poder econômico e político nas eleições de 2018.

INDEFINIÇÃO

Faltando praticamente seis meses e meio (202 dias) para as eleições, as composições das chapas majoritárias por grupos políticos de apoio e de oposição ao governo do Estado continuam sem definições no Rio Grande do Norte.

GOVERNO

Pelo lado do grupo da situação a governadora Fátima Bezerra é pré-candidata à reeleição. Deverá contar com o apoio do PROS e do PC do B, trabalhando para que outros partidos façam parte da coligação majoritária.

ALIADO

A assessoria política da governadora Fátima Bezerra quer criar dificuldades para o deputado Ezequiel Ferreira passar para a oposição. E diz que “candidatura saída de dentro do governo para o campo bolsonarista seria uma mudança muito radical para um político como Ezequiel”.

SELEÇÃO

A Prefeitura de Mossoró abriu seleção para contratação de 415 estagiários que irão atuar no suporte aos professores em turmas que possuam alunos com deficiência na Rede Municipal de Ensino. A seleção acontece em parceria com a UERN.

DECEPÇÃO

Em entrevista ao jornalista Saulo Vale, a deputada Natália Bonavides citou as emendas destinadas à Mossoró pelo seu mandato. Falou até em ventilador para a Residência do Estudante da Ufersa. Convenhamos, pelos votos que ela obteve em Mossoró, era pra ter se esforçado mais pela cidade.

PAGAMENTO

O Governo do Estado inicia o pagamento do mês de março com o depósito de mais de R$ 253 milhões na conta de quase 97 mil servidores ou mais de 80% do funcionalismo estadual nesta terça-feira (15). Os servidores restantes também receberão dentro do mês trabalhado, no próximo dia 31.

ABSORVENTES

O governo estadual está sendo cobrado pelo programa estadual de dignidade menstrual, sancionada no dia 22 de novembro de 2021. O programa que prevê a distribuição de absorventes a pessoas de baixa renda não está sendo executado.

GASOLINA

O governo federal estuda a possibilidade de decretar emergência no setor de combustíveis como única maneira de viabilizar medidas de auxilio à população em relação ao aumento de combustíveis.

IMPOSTOS

Outra medida em discussão é retirar os impostos de PIS e COFINS da gasolina, conforme antecipado pelo presidente Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes é contra pelo fato onerar os cofres públicos em até E$ 25 bilhões.

SOCIAL

Cresce a pressão contra os lucros excessivos da Petrobrás, três vezes maior que suas concorrentes no mundo. A voz de comando defende que a empresa tem que cumprir sua obrigação social, como acontecia anteriormente.

RESPOSTA

Quando o projeto foi sancionado, a governadora Fátima Bezerra declarou que “mais do que garantir a aquisição e operacionalizar essa distribuição, o governo está abrindo mão de tributos que lhe são devidos para viabilizar um programa tão importante e que é, antes de tudo, de caráter civilizatório”.

EMENDAS

Com aval do presidente Jair Bolsonaro, parlamentares federais poderão fazer repasse de R$ 3,3 bilhões em emendas, utilizando o artifício das chamadas “transferências especiais”. A legislação proíbe o governo de pagar emendas de 2 de julho, quando começa o período do “defeso eleitoral”, até 2 de outubro, data do primeiro turno da eleição.