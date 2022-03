LARISSA

A vereadora Larissa Rosado reuniu a equipe que vai coordenar a sua campanha para deputada federal. Foram dois dias de discussão sobre temas que serão postos em prática a partir da realização da convenção partidária.

MINEIRO

O secretário Fernando Mineiro esteve em Mossoró neste final de semana. Realizou plenária com seus correligionários, discutindo estratégias para sua candidatura a deputado federal. Pretende obter votação destacada na cidade.

GOVERNADOR

Mais uma semana sem a definição de candidatos ao governo do estado pelos paridos de oposição. O nome do deputado estadual Ezequiel Ferreira é o mais comentado para essa disputa.

SUPLENTES

Embora não existam nomes de mossoroenses, até o momento, nas chapas majoritárias, o ministro Rogério Marinho tem procurado um nome para ser seu companheiro na candidatura ao Senado. Pode ser para 1ª ou para 2º suplente.

VICE

Também não estão sendo avaliados nomes para vice-governador na chapa de oposição mesmo sabendo que Mossoró, com o segundo eleitorado do estado, terá peso significativo na eleição de qualquer dos candidatos.

LANÇAMENTO

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto marcou para o dia 26 de março, sábado, o lançamento da pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição.

FILIAÇÕES

Ontem, o presidente Bolsonaro participou de filiações de cerca de 20 deputados federais que aguardavam a janela para migrar para o PL. A maior parte deles estava filiada ao PSL. Novas mudanças podem ocorrer até o dia 1º de abril.

PETROBRAS

O senador Jean Paul convidou o presidente da Petrobrás Joaquim Silva Luna para prestar esclarecimentos, no Senado, sobre a política de preços da empresa e a distribuição de R$ 101 bilhões de dividendos aos acionistas.

EXPORTAÇÕES

Apesar da crise, as exportações no Rio Grande do Norte cresceram 143,4% nos dois primeiros meses deste ano, em comparação ao mesmo período de 2021. A exportação de óleo diesel representa 40% do total. Em seguida vem melões, melancias, açúcar, sal e peixes.

IMPORTAÇÕES

Houve crescimento nas importações, em torno de 21,88, representado pela compra de equipamentos de geração de energia eólica e solar da China e do trigo adquirido na Argentina.

MÁSCARAS

No momento em que o uso de máscaras vai sendo liberado, o cientista Miguel Nicolelis adverte em mensagens no Tweet: “este é um vírus para não se ter! Nunca. Nem de forma assintomática, branda ou leve.”

MAIS

E continua Nicolelis: “Não acredite de forma alguma nos arautos do otimismo que pregam aos 4 ventos que a pandemia acabou ou está por acabar. Ninguém pode afirmar isso com certeza. Esta narrativa perversa e irresponsável continua levando a mais mortes e a mais casos crônicos de COVID”.