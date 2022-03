RESPOSTA

Quem pergunta como o deputado Ezequiel Ferreira, que foi aliado da governadora, pode ser candidato contra Fátima Bezerra, escuta que da mesma forma que Carlos Eduardo combatia Fátima e, hoje, é seu candidato ao Senado.

LIMINAR

Ameaçado pelo PDT de perder o mandato, caso mudasse de partido, o vereador Paulinho Freire obteve liminar favorável do TER/RN para deixar a legenda. Acertou disputar mandato de deputado federal pelo União Brasil.

ROBINSON

O ex-governador Robinson Faria, também vai mudar de partido. Deixa o PSD para disputar a eleição de deputado federal deste ano. O presidente do partido, Gilberto Kassab liberou Faria para seguir novo rumo partidário.

PP

Robinson disse que assinará ficha de filiação no PP, Progressistas, pela amizade com o presidente nacional do partido, ministro Cyro Nogueira. O deputado Beto Rosado, presidente estadual do PP, está preocupado com o novo correligionário.

FICHA LIMPA

O STF decidiu, por 6 votos a favor, rejeitar recurso que afrouxaria as regras de punição para políticos enquadrados na Lei da Ficha Limpa. Ação movida pelo PDT pedia a redução do prazo de proibição de o condenado poder disputar uma eleição.

FEDERAÇÃO

Os entendimentos entre o PT e o PSB para formação de uma federação entre os dois partidos foram encerrados. Coube ao presidente do PSB, Carlos Siqueira, declarar que a legenda não tem a intenção de participar, neste momento, de uma federação com o PT.

CAUTELA

O ex-presidente Lula alerta os correligionários para o clima do já ganhou. No Twitter, o petista afirmou:” não existe essa de já ganhou. Precisamos de muita habilidade para construir alianças. Se eu não for conversar com quem votou a favor do impeachment, eu vou deixar de conversar com 400 deputados.”

COMBUSTÍVEIS

Como previsto, de nada valeram as promessas do presidente Jair Bolsonaro de que o preço dos combustíveis iria diminuir e que os aumentos deixariam de acontecer na mesma frequência com que vem ocorrendo.

AUMENTO

Ontem, a Petrobras anunciou reajuste nos preços da gasolina e no diesel para as distribuidoras. O consumidor, que estava há 57 dias sem aumentos vai abastecer com gasolina 18% mais cara e o diesel com 24,9%. Apesar do aumento iniciar hoje, desde ontem que as bombas reajustaram seus preços.

PEC DOS COMBUSTÍVEIS

Autor da proposta da PEC dos Combustíveis, que desonera o produto, o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) disse não saber se a medida terá um impacto de 100 bilhões. “Sei que o lucro da Petrobrás em 2021 foi de R$ 106 bilhões”.

ESPANTO

Ao tomar conhecimento da alta no preço da gasolina, o presidente da Câmara, Arthur Lira, divulgou em seu Twitter; “Me causou espanto a insensibilidade da Petrobras com os brasileiros – os verdadeiros donos da companhia. O aumento de hoje foi um tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer.”