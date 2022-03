CANDIDATURA

É cada vez mais provável a candidatura do deputado Ezequiel Ferreira ao governo do estado. Apesar de haver apoiado o governo Fátima Bezerra até o momento, não haverá dificuldades em mudar para um discurso de oposicionista.

PESQUISA

Divulgada na tarde de ontem pelo Instituto Paraná. Lula lidera com 38,9% das intenções de voto. O presidente Bolsonaro aparece em segundo lugar com 30,9%, seguidos pelo o ex-ministro Sergio Moro que somou 7,4% e Ciro Gomes com 6,8%.

CPI

A deputada Isolda Dantas, ex-relatora da CPI da Arena das Dunas na Assembleia Legislativa, afirmou que acionará a Justiça para apresentar seu relatório. A manobra para que a CPI da Arena acabasse em pizza me causou desapontamento e indignação disse Isolda.

PREJUÍZO

A redução de 25% na alíquota IPI para automotivos e eletrodomésticos da linha branca, até dezembro deste ano representará perda de R$ 149,7 milhões nos repasses do Fundo de Participação dos Estados e cerca de R$ 119,6 milhões para os municípios do RN.

AEROPORTO

O Diário Oficial do Estado, em edição extraordinária, publicou decreto dispondo sobre a exploração do Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró/RN. Pelo novo texto, a Secretaria de Infraestrutura substitui o DER/RN em sua administração.

MOBILIZAÇÃO

O ex-presidente lula anunciou que iniciará visitas aos estados, em busca de fortalecimento de sua candidatura a presidente da República. Candidato à reeleição, Bolsonaro informa que retornará ao Rio Grande do norte no próximo dia 23 para inaugurar a expansão do sistema de trens urbanos da grande Natal.

COMBUSTÍVEIS

Está agendado para hoje, no Senado, a discussão sobre proposta do senador Jean Paul para conter a alta dos combustíveis. O receio é que, por conta da crise com a Rússia, o barril do petróleo atinja cifras astronômicas e o litro da gasolina ultrapasse os dez reais.

DELTACRON

A Organização Mundial da Saúde monitora o surgimento de nova variante do coronavirus, uma combinação dos vírus Ômicron e Delta, que está sendo chamada de Deltacron, já detectado na Holanda, Dinamarca e França.

VACINAÇÃO

O Rio Grande do Norte comemora a marca de 80% da população geral vacinada com as duas doses contra a covid, o que representa 2,53 milhões de pessoas que vivem atualmente no estado.

ACADEMIA

A disputa por uma vaga na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras é tão acirrada como qualquer outra eleição. Com o agravamento do estado de saúde de Geraldo Melo, e no próprio velório, os candidatos já pediam votos para a vaga criada com o seu falecimento.

HOMENAGEM

No Senado, Tasso Jereissasti (CE) e Jean Paul (RN), discursaram prestando homenagem a Geraldo Melo. Garibaldi Filho e José Agripino fizeram o mesmo em matéria da rádio Senado.