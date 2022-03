REUNIÃO

O prefeito Allyson Bezerra convidou os vereadores para um debate sobre o aumento salarial dos professores. Allyson não compareceu, deixando com os secretários a responsabilidade de convencer os vereadores que os professores já ganham mais que o salário determinado em lei.

EZEQUIEL

Destaque nos comentários políticos, o deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza, ao que parece, será candidato a governador. Depois da análise de várias pesquisas, o presidente da Assembleia está decidido a anunciar sua candidatura.

CANDIDATURA

O jornalista Dinarte Assunção divulgou que, após reunião com o deputado Walter Alves, os dois confirmaram que marcharão juntos na campanha de 2022. A especulação é que a chapa está completa, Ezequiel governador e Walter vice-governador.

TENDÊNCIA

Nessa pesquisa o deputado Ezequiel ficou sabendo a tendência do voto do lulista para governador do estado. Ficou claro que nem todos que votam em Lula acompanharão a governadora Fátima Bezerra, havendo possibilidade da migração de votos lulistas para o seu nome no caso de ser candidato a governador.

SILÊNCIO

Os deputados Ezequiel Ferreira e Walter Alves conversaram e informaram que caminhariam juntos nas eleições deste ano. Walter Alves confirmou o encontro, mas preferiu não adiantar sobre o compromisso assumido. Talvez, no final deste mês. Nas eleições de 2022, ninguém adianta nada, exceção da governadora Fátima que é candidata à reeleição.

CONVENCIMENTO

Mesmo com essas informações, alguns petistas mais otimistas acreditam que ainda podem ter Ezequiel como companheiro de chapa de Fátima bezerra, como candidato a vice-governador. Outro receio é o reflexo das insatisfações do senador Jean Paul e da deputada Natália Bonavides, entre outros.

FALECIMENTO

Faleceu em Brasília o jornalista Walter Gomes. Estudante em Mossoró, Walter iniciou sua atividade jornalística em O Mossoroense, transferindo-se depois para Natal e Brasília. Trabalhou nos jornais O Globo, Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil e Correio Braziliense, publicando ainda coluna diária em jornais de todo país.

BOMBEIROS

A cidade do Assú contará com um posto avançado do corpo de Bombeiros. Uma equipe precursora já esteve presente para a escolha do local de funcionamento e reunião com o prefeito Gustavo Soares e representantes de entidades de classe.