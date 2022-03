GERALDO

O Rio Grande do Norte amanheceu mais triste. Faleceu na madrugada de hoje o ex-senador ex-governador Geraldo Melo, aos 86 anos, em decorrência de um câncer. Sua campanha para o governo, em 1986, foi uma das mais bonitas na história do RN, com o slogan “Novos Tempos, Novos Vento”, e o jingle Sopra Um Vento Forte no Rio Grande do Norte.

POLÍTICA

Além de governador, Geraldo Melo foi vice-governador entre 1995 e 1983, e senador entre 1995 e 2003, ocupando a vice-presidência do Senado. Coordenou a campanha vitoriosa de Garibaldi Alves Filho para a Prefeitura de Natal, no ano de 1985, sendo eleito governador no ano seguinte.

CANDIDATURAS

A campanha política deste ano transcorrerá com 32 partidos políticos devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Com essa barafunda partidária o eleitor não tem como exigir coerência partidária dos seus candidatos a cargos eletivos. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, os oito parlamentares estão filiados a oito partidos diferentes.

LEGENDAS

Para chegar ao nome de Carlos Eduardo, a governadora Fátima teve que descontentar outras lideranças inclusive o ex-senador Garibaldi Filho. Os críticos de Carlos Eduardo afirmam que ele é um colecionador de ideologias: foi aluizista, wilmista, brizolista, petista e bolsonarista. Não tem direito de cobrar coerência a ninguém.

MUDANÇA

O ex-senador José Agripino espera que o vereador Paulinho Freire deixe o PDT para assumir a presidência do diretório do União Brasil, em Natal. Será o candidato preferencial do partido a deputado federal. A posição atual do PDT é autorizar a saída de quem desejar trocar de partido. Com a reprovação de suas contas pelo TCERN, Carlos Eduardo depende da Câmara Municipal para reverter o parecer.

ALIANÇA

Fala-se, nos bastidores, que o União Brasil, partido originário da fusão do Democratas (DEM) com o Partido Social Liberal (|PSL) poderá apoiar a candidatura de Lula a presidente da República, caso não surja um outro nome viável para disputar o cargo. A tendência, hoje, é que não apoiará a candidatura do atual presidente, Jair Bolsonaro.

SITUAÇÃO

A governadora Fátima Bezerra, do PT, é candidata à reeleição. Diferente do que aconteceu na eleição, em 2018, terá que renunciar à coerência mantida àquela época e procurar aliados em outros partidos, até os mais conservadores. Para o Senado, o atual senador Jean Paul Prates será sacrificado o ex-prefeito Carlos Eduardo será o candidato da coligação.

HOSPITAL

O Governo do Estado promoverá amanhã (07), uma grande licitação para compra de equipamentos que servirão ao Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró. O processo se dará para a compra de equipamentos médicos como monitores digitais; aparelhos de Raio-X e focos cirúrgicos portáteis; ventiladores pulmonares, adultos, pediátricos e neonatais; aparelhos de ultrassom, entre outros.

CONCLUSÃO

A implantação da maior unidade hospitalar do Rio Grande do Norte está 60% concluída e ficará pronta ainda em 2022. O Governo do RN está realizando a obra com recursos estaduais via empréstimo com o Banco Mundial. Há uma semana, secretário Fernando Mineiro realizou nova vistoria na execução da obra do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia.

LIBERAÇÃO

Em edição do Diário Oficial do Município deste sábado, a Prefeitura de Natal liberou, por meio do decreto n° 12.448/22, a abertura e funcionamento de estádios e ginásios com 100% da capacidade de ocupação, desde que sejam respeitadas medidas de prevenção contra a covid-19.