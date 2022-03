ELEITORAL

O Supremo Tribunal Federal decidiu pela manutenção do fundo eleitoral em R$ 4,9 bilhões, rejeitando uma ação do partido Novo que questionava a aprovação desse montante de repasses no Orçamento e pedia sua redução. Agora, os partidos dividirão a verba de acordo com as bancadas eleitas para a Câmara dos deputados em 2028.

ORÇAMENTO

O valor de R$ 4,9 bilhões é superior ao orçamento de 99,8% dos municípios brasileiros, incluindo toda arrecadação com impostos, transferências federais e estaduais para as cidades. O União Brasil será o partido mais beneficiado, recebendo quase R$ 1 bilhão de recursos.

PARTIDÁRIO

Além do fundo eleitoral, o Fundo Partidária transfere recursos públicos ao longo do ano. Em 2022 serão R$ 1,06 bilhão, para custeamento de despesas, como contas de luz, aluguel, água, entre outros, podendo ser usado em despesas eleitoras em anos de eleição. O fundo eleitoral tem por finalidade o financiamento das campanhas e seus candidatos.

VICE

O vereador Lawrence Amorim confirmou encontro com o ministro Rogério Marinho que esteve em Mossoró, ontem, para contatos políticos com o prefeito Allyson Bezerra e outras lideranças locais. Negou que tenha sido convidado para ser candidato a vice-governador na chapa de Ezequiel Ferreira, até porque essa candidatura, no momento, não existe.

COMPETÊNCIA

Para alguns políticos, o deputado Ezequiel Ferreira tem mostrado habilidade política em silenciar quanto à possibilidade de disputar o governo do estado e, mesmo assim, conseguir manter seu nome em evidência para a disputa desse cargo. Essa é uma das preocupações da governadora Fátima Bezerra que teme ter o deputado como principal adversário.

DEFINIÇÃO

A oficialização da candidatura pode acontecer no dia da convenção. Essa é a tese do ex-vice-governador Fábio Dantas, que defende essa espera estratégica. Ezequiel Ferreira é tido como o candidato que pode unir toda a oposição, incluindo os que antipatizam com o presidente Bolsonaro e os antipetistas.

CANDIDATURA

A decisão da governadora Fátima Bezerra em apoiar o ex-prefeito Carlos Eduardo como candidato ao Senado teve o objetivo de neutralizar a candidatura do prefeito Álvaro Dias ao governo do estado. A vice-prefeita, Aila Cortez, é ligada a Carlos Eduardo e, assumindo o comando da prefeitura, Álvaro perderia esse importante apoio político.

APROVAÇÃO

Circulam comentários sobre levantamento recente sobre a aceitação do eleitor à candidatura de Carlos Eduardo com o apoio do partido dos trabalhadores. Os números foram desfavoráveis à aliança, com desaprovação de quase 40%, enquanto apenas 25% se mostraram favoráveis; 30% disseram não saber e 4% não quiseram opinar.

PROFESSORES

Acabou a greve dos profissionais da educação no Rio Grande do Norte. Pormaioria de votos em assembleia foi aceita a proposta apresentada pelo Governo do estado. A greve havia começado no dia 5 de fevereiro, com paralisação de cerca de 45% das escolas estaduais.

POLICIAIS

Diferente dos profissionais da educação, a assembleia dos policiais civis do RN recusou a proposta apresentada pelo Governo, considerando-a inconstitucional, além de “acabar com a carreira dos agentes, escrivães e delegados”

PREOCUPAÇÃO

Pesquisa PoderData mostra diminuição na vantagem do ex-presidente Lula em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Na mais recente, o petista aparece com 8 pontos à frente de Bolsonaro, com 40% das intenções de voto, ante 32% do chefe do Executivo. Há dois meses a diferença era de 11 pontos e há vinte dias, de 9 pontos percentuais.