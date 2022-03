REJEIÇÃO

A governadora Fátima Bezerra, que é professora e foi uma das fundadoras do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN (SINTE-RN) entra no ano eleitoral com forte rejeição por conta da implantação do pagamento do reajuste do piso salarial.

DECEPÇÃO

O sentimento dos professores, aposentados e ativos é de grande decepção. E lembram da situação vivida pelo ex-governador Geraldo Melo que recebeu apoio maciço da classe para sua eleição e terminou perdendo o apoio por não conseguir entendimento com a classe.

ENVOLVIMENTO

Ao declarar que após o término do mandato vai se dedicar à iniciativa privada e que fará parte da equipe de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Fábio Faria deixa entender que não virá ajudar na eleição do colega Rogério Marinho candidato ao Senado.

REVOADA

Cerca de dez ministros do governo Jair Bolsonaro deixarão os cargos por exigência da lei eleitoral, e concorrerão a cargos eletivos majoritários e proporcionais. Do Rio Grande do Norte está confirmada a saída de Rogerio Marinho que disputará o cargo de senador.

SUBSTITUTOS

Bolsonaro pensa nomear os secretários executivos dos ministérios para evitar o choque político com lideranças e partidos que querem fazer essas indicações. “Aceito sugestões do respectivo ministro, mas não quer dizer que vá aceitar o nome indicado”, disse.

INTERESSE

O presidente Bolsonaro não esconde que um dos seus principais interesses na reeleição é a possibilidade de nomear mais dois ministros para o STF e mais 31 magistrados em dez Cortes do País. Quer mudar a tendência política dos atuais Tribunais de Justiça;

STJ

A advogada natalense, Estefânia Viveiros que foi presidente da OAB-DF poderá ser indicada para o cargo de ministra do Superior Tribunal de Justiça. É filha do ex-deputado federal Augusto Viveiros – da Graça.

COVID

O Rio Grande do Norte apresenta, hoje, a menor média móvel de solicitações por leitos covid desde o dia 5 de maio de 2020. A ocupação de leitos críticos estava em 31,4% e a fila por vagas estava zerada tanto para leitos críticos quanto clínicos.

PIX

Para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem somente 30% das funcionalidades e que pode ser utilizado em muitas outras operações. A mais recente é usar o Pix Saque e Pix Troco.

MENSAGEM

Em mensagem aos católicos do Brasil, no início da Quaresma e abertura da Campanha da Fraternidade 2022, o Papa Francisco desejou que as sementes lançadas ao longo deste caminho frutifiquem “em ações concretas a favor de uma educação integral e de qualidade”.

CAMPANHA

Francisco faz votos que “Fraternidade e Educação” torne-se causa de grande esperança em cada comunidade eclesial e de efetiva renovação nas escolas e universidades católicas, a fim de que, tendo como modelo de seu projeto pedagógico a Cristo, transmitam a sabedoria educando com amor, tornando-se assim modelos desta formação integral para as demais instituições educativas.