GARIBALDI

Walter Alves e o pai, Garibaldi Alves, estão passando o carnaval em Brasília. O objetivo é conversar com os dirigentes do PT, inclusive com Lula, para uma posição definitiva em relação ao apoio do MDB à reeleição da governadora Fátima Bezerra.

OPINIÃO

Sobre a aliança do PT com os Alves o secretário Fernando Mineiro declarou que: “O que eu achava de Carlos Eduardo continuo achando, o que eu achava dos Alves continuo achando, assim como eu tenho certeza de que eles também acham de mim”.

DIFERENÇAS

E continuou Mineiro, “O que está tratando aqui é que temos um governo estadual que é importante para sociedade, que deve ser reeleito. Para isso, a gente precisa fazer uma somação para o bem da população Potiguar. E temos um nacional a ser reconquistado.

ALVES

Perguntado se a chapa comportaria dois Alves, Carlos Eduardo para o Senado e Walter Alves para vice-governador, Mineiro foi incisivo, “a nossa chapa não terá dois Alves, já está resolvido”. Mas, Garibaldi quer ouvir isso do próprio Lula.

DATAS

Nas eleições de 2022, o 1º turno está programado para o dia 2 de outubro e o 2º para o dia 30. O calendário eleitoral começou no dia 1º de janeiro, com a obrigatoriedade do registro das pesquisas eleitorais e as despesas com publicidade de órgãos públicos limitado.

PROPAGANDA

Começa no último sábado (26) a veiculação da propaganda partidária gratuita em emissoras de rádio e televisão. A veiculação, em âmbito nacional, será das 19h30 às 22h30, às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados, por iniciativa e sob a responsabilidade dos partidos.

APOIO

É pouco provável que o prefeito Allyson deixe de apoiar a candidatura a deputado federal do vereador Lawrence Amorim, passando a defender a candidatura do ex-governador Robinson Faria. É só lembrar que, Lawrence continuará presidente da Câmara Municipal.

ESTRADA

A polícia estadual de trânsito faz intensa fiscalização na RN 13, que liga o município de Mossoró a Tibau. Além do teste de teor alcoólico, os documentos são exigidos para que os motoristas continuem em sua viagem.

IMPACTO

A invasão da Ucrânia por tropas russas pode produzir impactos econômicos no Brasil, que pode sentir os efeitos do conflito por meio de pelo menos três canais: combustíveis, alimentos e câmbio.